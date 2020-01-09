1,8 млрд рублей на реконструкцию перинатального центра получит из федерального бюджета Новосибирская область

Планируется, что новый перинатальный центр введут в строй в Новосибирске в 2021 году?

Более 1,8 млрд рублей получит Новосибирская область из федерального бюджета на реконструкцию перинатального центра

В 2020 году Новосибирская область получит 1 840 034 тысячи рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра. Соответствующее распоряжение №3265-р от 31 декабря 2019 года подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Цель – повышение доступности и качества медицинской помощи в субъектах Российской Федерации. Адресное распределение субсидий, предоставляемых в 2020-2022 годах из федерального бюджета на строительство объектов здравоохранения, проводится в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение». Новосибирская область получит финансирование на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра на базе ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница».

Напомним, что в настоящее время успешно идет реконструкция акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области. Самая важная задача 2019 года – закрытие теплового контура – решена в срок. Готово 2 800 квадратных метров кровли, вставлены окна, закончена и подключена система отопления, полным ходом ведутся внутренние работы. В 2021 году перинатальный центр должен быть введен в эксплуатацию.

Завершение строительства перинатального центра, предназначенного для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению – одно из приоритетных направлений работы Губернатора и Правительства Новосибирской области.

Источник: nso.ru