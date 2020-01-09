110 граммов «синтетики» забрали полицейские у «закладчика» в Новосибирске

Теперь 45-летнему мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Теперь мужчине грозит пожизненный срок за торговлю «синтетикой»

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали 45-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере.

Мужчину, ранее судимого за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, задержали в Новосибирске. В ходе личного досмотра задержанного и осмотра его места жительства полицейские обнаружили и изъяли более 110 граммов синтетических наркотиков (мефедрон, α-PVP), приготовленных для сбыта на территории Новосибирска и Новосибирской области.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются каналы поставки наркотиков в Новосибирск.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области