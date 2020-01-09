Снежный городок у ДК «Родины»: дети счастливы!

У школьников есть еще четыре дня, чтобы провести время весело на свежем воздухе.

Зимой есть масса возможностей провести активно выходной день на свежем воздухе

В новогодние каникулы у ДК «Родина» многолюдно. Сбылась долгожданная мечта детворы — портфели убрали под кровати и вперед, кататься! Пока мальчишки и девчонки съезжают с деревянной горки, взрослые фотографируются у снежных скульптур. Если в центре Бердска гостей встречают ледяные Дед Мороз со Снегурочкой, то на микрорайоне слепили снеговика и хозяйку года — Крысу. Именно возле грызуна больше всего желающих сделать памятное селфи.

Как показал блиц-опрос, родители очень довольны снежным городком. Жительница Бердска Алена пришла на прогулку вместе с трехлетним сынишкой.Малыш успел с горки прокатиться.

— Очень красивый городок. Горки для маленьких детей и постарше. Все для того, чтобы весело и интересно провести время на свежем воздухе. Главное, что дети счастливы!,- считает родительница.



Как писал «Курьер. Среда. Бердск » каникулы продлятся до 13 января. Поэтому, у школьников есть еще четыре дня, чтобы провести время весело на свежем воздухе.

Автор видео Елена Белоусова

