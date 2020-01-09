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Снежный городок у ДК «Родины»: дети счастливы!

18:00 09.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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У школьников есть еще четыре дня, чтобы провести время весело на свежем воздухе.

Снежный городок у ДК Родины: дети счастливы!
Зимой есть масса возможностей провести активно выходной день на свежем воздухе

В новогодние каникулы у ДК «Родина» многолюдно. Сбылась долгожданная мечта детворы — портфели убрали под кровати и вперед, кататься! Пока мальчишки и девчонки съезжают с деревянной горки, взрослые фотографируются у снежных скульптур. Если в центре Бердска гостей встречают ледяные Дед Мороз со Снегурочкой, то на микрорайоне слепили снеговика и хозяйку года — Крысу. Именно возле грызуна больше всего желающих сделать памятное селфи.
Как показал блиц-опрос, родители очень довольны снежным городком. Жительница Бердска Алена пришла на прогулку вместе с трехлетним сынишкой.Малыш успел с горки прокатиться.
— Очень красивый городок. Горки для маленьких детей и постарше. Все для того, чтобы весело и интересно провести время на свежем воздухе. Главное, что дети счастливы!,- считает родительница.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» каникулы продлятся до 13 января. Поэтому, у школьников есть еще четыре дня, чтобы провести время весело на свежем воздухе.

Снежный городок у ДК Родины: дети счастливы!
Снежный городок у ДК Родины: дети счастливы!
Снежный городок у ДК Родины: дети счастливы!
Снежный городок у ДК Родины: дети счастливы!
Снежный городок у ДК Родины: дети счастливы!
Снежный городок у ДК Родины: дети счастливы!
Снежный городок у ДК Родины: дети счастливы!
Снежный городок у ДК Родины: дети счастливы!
Снежный городок у ДК Родины: дети счастливы!

Автор видео Елена Белоусова

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