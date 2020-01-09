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Лихорадку Дэнге и малярию привозят туристы из тропиков в Новосибирскую область

14:15 09.01.2020 Фото: pixabay.com
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Заболевшие посещали Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Индию, Танзанию, Замбию, Малави, Египет, Судан, Эфиопию, Сомали.

Лихорадку Дэнге и малярию привозят туристы из тропиков в Новосибирскую область
В 2019 году в Новосибирской области выявили 27 случаев лихорадки Дэнге

Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области осуществляется санитарно-карантинный контроль в воздушном пункте пропуска аэропорта «Толмачево», который направлен на недопущение завоза и распространения инфекционных болезней, а также на предотвращение ввоза товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для населения.

Усилен санитарно-карантинный контроль за авиарейсами в аэропорту «Толмачево», прибывающими из неблагополучных регионов, осуществляется контроль за проведением дезинсекционных мероприятий на воздушных судах.

За 11 месяцев 2019 год санитарно-карантинным контролем было охвачено 16538 рейсов.

Досмотрено, в том числе с использованием тепловизионного оборудования, 1852178 пассажиров.

Ежегодно в Новосибирской области регистрируются завозные случаи инфекционных заболеваний после пребывания граждан в странах с тропическим климатом. Так, за текущий период 2019 год зарегистрированы завозные случаи лихорадки Денге – 27, малярии– 2случая.

Заболевшие посещали Вьетнам, Филиппины, Тайланд, Индию, Танзанию, Замбию, Малави, Египет, Судан, Эфиопию, Сомали.

Теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов.

Инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды.

При планировании поездок за рубеж важно заблаговременно уточнять в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области и у турфирм сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания:

— употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены;

— употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;

— мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;

— желательно не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;

— в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;

— овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;

— перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом;

— при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот;

— в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), а также в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.

Во время пребывания в местах, где распространена малярия, следует принимать меры предосторожности по защите от укусов комаров: спать в комнатах, где окна и двери затянуты сеткой или сетчатым пологом, желательно пропитанным инсектицидом; с сумерек до рассвета одеваться так, чтобы не оставлять открытыми руки и ноги; открытые участки тела обрабатывать репеллентом, особенно оставаясь на открытом воздухе в вечернее и ночное время.

Профилактический прием противомалярийных препаратов рекомендуется людям, выезжающим в очаги средней и высокой эндемичности.

В случае обращения за медицинской помощью после прибытия сообщите врачу о факте нахождения в указанных регионах.

Источник: Роспотребнадзор по НСО

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