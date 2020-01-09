Мэр Бердска: капремонт в общежитии 2а по К.Маркса запланирован на 2038 год

Но если есть возможность актирования и основание переместить сроки на комиссии, давайте совместно использовать такую возможность, предложил глава жителям дома. Вопрос взят на контроль.

На ужасное состояние дома 2а по улице Карла Маркса жалуются жители

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

Когда в доме №2а по ул К. Маркса будет капремонт? Дом в ужасном состоянии.

На ужасное состояние дома 2а по улице Карла Маркса жалуются жители. Региональной программой ремонт дома запланирован на 2038 год, но если есть возможность актирования и основание переместить сроки на комиссии, давайте совместно использовать такую возможность. Вопрос взят на контроль.