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Мэр Бердска: капремонт в общежитии 2а по К.Маркса запланирован на 2038 год

13:45 09.01.2020 Фото: Яндекс
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Но если есть возможность актирования и основание переместить сроки на комиссии, давайте совместно использовать такую возможность, предложил глава жителям дома. Вопрос взят на контроль.

Мэр Бердска: капремонт в общежитии 2а по К.Маркса запланирован на 2038 год
На ужасное состояние дома 2а по улице Карла Маркса жалуются жители
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Мэр Бердска: капремонт в общежитии 2а по К.Маркса запланирован на 2038 год

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Глава Бердска Евгений Шестернин  продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

Когда в доме №2а по ул К. Маркса будет капремонт? Дом в ужасном состоянии.

На ужасное состояние дома 2а по улице Карла Маркса жалуются жители. Региональной программой ремонт дома запланирован на 2038 год, но если есть возможность актирования и основание переместить сроки на комиссии, давайте совместно использовать такую возможность. Вопрос взят на контроль.

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