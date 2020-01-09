Мэр Бердска: капремонт в общежитии 2а по К.Маркса запланирован на 2038 год

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.
Когда в доме №2а по ул К. Маркса будет капремонт? Дом в ужасном состоянии.
На ужасное состояние дома 2а по улице Карла Маркса жалуются жители. Региональной программой ремонт дома запланирован на 2038 год, но если есть возможность актирования и основание переместить сроки на комиссии, давайте совместно использовать такую возможность. Вопрос взят на контроль.