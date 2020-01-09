Кочегарит частный сектор: когда проведут газ в центр Бердска, ответил мэр Евгений Шестернин

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.
Когда будет газифицирован центр Бердска? Совсем рядом с мэрией дом №122 по ул.Островского. Рядом с ним массивный частный сектор, который дымит так, что форточки открыть невозможно. По несколько дней квартиры не проветриваются. В прошлом году я задавала этот вопрос, вроде даже выделены были какие-то деньги.
Еще одним из важных вопросов к администрации города Бердска – газификация. В 2020 году намечено начало реализации проекта: «Газопровод высокого давления. Газоснабжение жилых домов по ул. Радищева». Проект разбит на 7 этапов строительства. Строительство первого этапа будет в 2020 году, что позволит газифицировать 247 частных домовладений. Газификация по ул.Светлая, ул.Островского, ул.Озерная, ул.Полевая также входит в зону строительства газопровода по проекту: «Газопровод высокого давления. Газоснабжение жилых домов по ул. Радищева». В данный момент муниципальные газопроводы находятся в аренде у ООО «Новосибирскоблгаз», данная организация является газораспределительной организацией (ГРО) и уполномочена предоставлять технические условия для подключения домовладений к муниципальным газопроводам.
Даже если газ появится в центре города, то частный сектор как дымил, так и будет дымить, ну, конечно, меньше.
Цены на газификацию частного дома выше, чем затраты на обогрев дома в течение 10 -15 лет. А для многих пенсионеров и людей с небольшим достатком это больше, чем время дожить до гроба. Так что не очень обольщайтесь.
Да!!! Газификация в Бердске проходит за счет средств собственников домовладений. Вот и эти 247 частных домовладений заказали проект низкого давления, оплатили за него более 2.0 млн. рублей, теперь еще оплатят за его строительство порядка 80.0 млн.рублей, а к нему, к этому низкому давлению, нужно еще и высокое подтянут, а здесь проектирование и строительство в копеечку для жителей частного сектора обойдется. А потом нужно не забывать, что жителю частного домика нужно еще свое домовладение подключить к низкой части и установить в доме газовое оборудование и это в копеечку обойдется.
А что делает для этого многоуважаемый Шестернин со своей командой - наблюдает! Он даже за 5 лет на ГРС-5 перемычку высокого давления для бердских потребителей газа не запустил. Смешно!
И еще смешнее то, что в 2019 году родил муниципальное газовое предприятие МБУ "Городские инженерные системы". Посмотрел на это дитя, покрутил его так и сяк и тут же его и утопил, как Герасим Муму.
А конечному потребителю газа по 7 этапом ждать голубой огонек прийдется лет 20. А тут или шах помрет, или ишак сдохнет. Любят в администрации Бердска песни петь и вилами на воде писать!