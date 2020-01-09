Кочегарит частный сектор: когда проведут газ в центр Бердска, ответил мэр Евгений Шестернин

Проект разбит на 7 этапов строительства. Строительство первого этапа будет в 2020 году, что позволит газифицировать 247 частных домовладений.

Газификация по ул.Светлая, ул.Островского, ул.Озерная, ул.Полевая также входит в зону строительства газопровода по проекту: «Газопровод высокого давления. Газоснабжение жилых домов по ул. Радищева»

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

Когда будет газифицирован центр Бердска? Совсем рядом с мэрией дом №122 по ул.Островского. Рядом с ним массивный частный сектор, который дымит так, что форточки открыть невозможно. По несколько дней квартиры не проветриваются. В прошлом году я задавала этот вопрос, вроде даже выделены были какие-то деньги.

Еще одним из важных вопросов к администрации города Бердска – газификация. В 2020 году намечено начало реализации проекта: «Газопровод высокого давления. Газоснабжение жилых домов по ул. Радищева». Проект разбит на 7 этапов строительства. Строительство первого этапа будет в 2020 году, что позволит газифицировать 247 частных домовладений. Газификация по ул.Светлая, ул.Островского, ул.Озерная, ул.Полевая также входит в зону строительства газопровода по проекту: «Газопровод высокого давления. Газоснабжение жилых домов по ул. Радищева». В данный момент муниципальные газопроводы находятся в аренде у ООО «Новосибирскоблгаз», данная организация является газораспределительной организацией (ГРО) и уполномочена предоставлять технические условия для подключения домовладений к муниципальным газопроводам.