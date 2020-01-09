Ничего не скажу: по болезни не явилась начмед Надежда Шахатова на суд о нападении на нее пациента в ЦГБ Бердска

Надежда Александровна сказала, что предварительно оповестила суд. Обвиняемый Охотин был не в курсе и говорит, что ситуация держит его в напряжении.

Не состоялся суд о нападении на врача без потерпевшей в Бердске

Перенесли судебное заседание по делу о нападении на начмеда Бердска Надежду Шахатову. Обвиняемый Александр Охотин отметил, что перенесли его потому что ни потерпевшей ни свидетелей не было. Напомним, обвиняемый Александр доказывает свою невиновность в суде Бердска. По данным следствия он сломал руку врачу, когда забирал документы о лечении своей жены. Он убежден, что врачи довели ее до реанимации. На него завели уголовное дело по «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека).

— Суд перенесли на февраль. Меня держит в напряжении вся эта ситуация, — сказал Охотин «Курьер. Среда. Бердск».

Предыстория

По словам Александра, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Его смутили некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.

Чтобы доказать, что супруга Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.

Ассоциация врачей Новосибирской области в свою очередь направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой.

Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента с Надеждой Шахатовой бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах.

Вторая сторона

Надежда Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», почему не пришла на суд.

— Судебное заседание перенесено по причине моей болезни. По предварительной договоренности, — уточнила Надежда Александровна 9 января.

Придет ли Надежда Шахатова на следующее заседание, она не ответила и отказалась от любых комментариев.

Слушающий суд состоится в феврале. Читайте подробности в ближайшее время.