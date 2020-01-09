Может, но вы должны знать, что возложение таких функций на другого врача соответствующей специальности осуществляется только с учетом его согласия.

Можно ли заменить врача, рассказали юристы

Имеет ли право пациент требовать замены лечащего врача поликлиники из-за низкой квалификации, рассказали «Курьер.Среда.Бердск» юристы центра правовой помощи Кирпиков и партнеры.

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан, регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В соответствии c этим законом пациент имеет право на выбор врача и медицинской организации.

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год. Исключение составляют случаи изменения места жительства или места пребывания гражданина.

Право выбора врача в медицинской организации

В медицинской организации гражданин имеет право выбрать не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации):

врача-терапевта;

врача-терапевта участкового;

врача-педиатра;

врача-педиатра участкового;

врача общей практики (семейного врача).

До того момента пока граждане не выберут врача, первичная врачебная медико-санитарную помощь пациентам будет оказываться врачами, за которыми они закреплены. К примеру, участковый врач-терапевт формирует врачебный (терапевтический) участок из прикрепленного к нему населения.

Заявление пациента в медицинскую организацию

В случае необходимости замены лечащего врача, в том числе при оказании специализированной медицинской помощи, пациент обращается с заявлением в письменной форме на имя руководителя поликлиники или ее подразделения. В заявлении указываются причины замены лечащего врача.

Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение трех рабочих дней со дня получения заявления обязан проинформировать пациента по почте, телефону, электронной почте о врачах соответствующей специальности и сроках оказания медицинской помощи этими врачами.

Выбор (замена) лечащего врача поликлиники

После получения информации, представленной руководителем поликлиники, гражданин вправе выбрать (заменить) лечащего врача. При этом следует учитывать, что возложение таких функций на врача соответствующей специальности осуществляется только с учетом его согласия.

При выборе (замене) лечащего врача и медицинской организации гражданин имеет право получать информацию, в том числе размещенную в сети «Интернет», о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности, о врачах, об уровне их образования и квалификации.