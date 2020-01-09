Не будут наказывать игравших в «собачий кайф» подростков в Бердске

Семеро школьников устроили игры в «собачий кайф» средь бело дня

Подростков, которые играли в «собачий кайф» в Бердске и шокировали местных жителей, не будут наказывать, об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция города Бердска провела проверку. Лица установлены, они опрошены, признаков правонарушений не выявлено. С подростками сотрудниками полиции совместно с отделом образования Бердска провеена профилактическая работа», — рассказали в пресс-службе главного управления полиции по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», шокирующее видео прислала в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска, пожелавшая остаться инкогнито. В этот же день правоохранители инициировали проверку.



-Видео снимала моя приятельница из окна своего дома. Группа подростков душила друг друга по очереди, а потом приводила в чувства. Это ужасно. Я сама мама, мне дико наблюдать это со стороны и молчать. Может быть, родители узнают на этом видео своих детей и примут меры? — рассуждает Елена (имя вымышленное — прим. ред.) 11 декабря.На видео видно, как подростки душат друг друга руками. Инцидент происходит средь бела дня. Без чувств ребята падают камнем на снег, но пощечины «товарищей» приводят ребенка в чувства.-Совсем не сильно! — восклицает подросток после приведения в чувства.Среди семи подростков есть и девочка. На вид ребятам от 13 до 16 лет.Позже полиция установила всех участников видео. Ими оказались ученики школы №13. Педагоги школы, которая находится ближе всего к месту игры подростков, провели запланированные родительские собрания. Педагоги рекомендуют родителям обращать внимание на поведение своих детей и рассказывать им об опасности этой «забавы».Видео с удушавшими друг друга подростками шокировало жителей Бердска. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» поделились своим мнением в группе «Курьер. Среда. Бердск» социальной сети Вконтакте.— Чего этим малолеткам в жизни не хватает, никаких ценностей. Даже ценность жизни напрочь отсутствует.— Как можно стоять и снимать это. Там разгонять их надо было и родителей найти, чтобы узнали, чем их дети занимаются. А если задушат так ребёнка, а ты снимаешь стоишь, молодец! Надо реагировать на такие действия детей всем, а не стоять и снимать это спокойно.— Раньше это называли «Естественный отбор».Чтобы испытать «собачий кайф», ребенок пережимает себе сонную артерию, которая отвечает за кровоснабжение основной части головного мозга.Через эту же артерию клетки получают необходимые питательные вещества. Если же сонная артерия перегибается, клетка находится в стадии ишемии, состоянии полусна. Нужно понимать — сейчас она спит, а через долю секунды может умереть и уже никогда не восстановится.Понять, на сколько секунд хватит твоих клеток, невозможно. Большинство детей, практикующих «собачий кайф», умирают или же остаются инвалидами. Человек может выжить, но не знать, что часть его мозга уже погибла, и получить ишемический инсульт.Дети, практикующие такую игру, могут дезориентироваться в пространстве. Это значит, что какие-то клетки его мозга умерли и некоторые функции нарушились.Смерть случается очень часто. Основная причина — это опять же недостаток кислорода в тканях головного мозга, что приводит к гибели нервных клеток, прекращении работы жизненно важных центров в головном мозге. В лучшем случае возникает снижение памяти, работоспособности, слабоумие. В худшем — инвалидизация (энцефалопатия) и смерть. Даже кратковременная гипоксия головного мозга приводит к необратимым последствиям.Здесь же стоит упомянуть о травматизации в результате падения на пол. Травма головы может привести к смерти, что тоже случается довольно-таки часто.Родители, столкнувшиеся с подобной проблемой составили список признаков, которые могут подсказать, участвует ли ваш ребенок в этих страшных играх. Итак, родителей должно насторожить:Появление любых отметин в области шеи.Если ребенок начинает носить одежду и аксессуары, максимально закрывающие шею.Частые жалобы на головную боль.Звук падения в комнате, когда ребенок находится там один.Наличие у подростка веревок, ремней и прочего.Психологи советуют уделять своему ребенку как можно больше времени. Если он будет вам доверять, вы сможете вовремя его спасти.