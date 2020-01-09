Изменит маршрут рейса «Новосибирск — Дубай» после боевых действий в Иране авиакомпания S7

Ближайшие рейсы из Новосибирска в Дубай запланированы 10 и 11 января, но купить билеты сейчас невозможно.

S7 Airlines разработает альтернативный маршрут

S7 Airlines разработает альтернативный маршрут рейса Новосибирск-Дубаи после рекомендаций Росавиации не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана.

Росавиация порекомендовала перевозчикам не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами. Речь в том числе идет о транзитных полетах.

«В регионе в настоящее время не ведутся активные боевые действия и не применяются комплексы вооружений, представляющие угрозу полетам. Кроме того, ИКАО пока не ввела каких-либо запретов и ограничений. Именно поэтому позиция российских авиационных властей — выдать рекомендацию», — пояснил РБК исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Изменения приняты после рекомендаций Росавиации, которые дали в ведомстве после крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране утром 8 января.

По данным РБК, непосредственно в Тегеран из России летает только «Аэрофлот», в Ирак ни одна российская компания не летает. Однако над Ираном и Ираком проходят маршруты рейсов, в том числе в Дубай и Абу-Даби.

В S7 Airlines РБК рассказали, что рекомендации Росавиации касаются только одного рейса авиакомпании — Новосибирск — Дубай. Для него разрабатывают альтернативный маршрут, сообщили в S7.

По данным расписания на сайте аэропорта Толмачево, прямой рейс S7 5785 Новосибирск-Дубаи осуществляется до 22 января 4 раза в неделю. Ближайшие рейсы — 10 и 11 января. Однако приобрести билеты на эти даты корреспонденту редакции не удалось. На горячей линии S7 пояснили, что на ближайшие дни продажи билетов на данный рейс не производятся, и предложили добраться в Дубай с пересадкой в Москве.

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