Желчный пузырь: зачем нужен, можно ли долго прожить без него?

Печень и желчь — главные борцы с токсинами

Ни для кого не секрет, что организм человека представляет собой сложную систему, которая включает в себя множество различных органов. От работы каждого из них зависит общее самочувствие человека и его жизнеспособность в частности. Одни органы направлены на обеспечение основных, жизненно важных функций, другие – для борьбы с болезнями, а третьи – необходимы для выведения различных вредных веществ.

Печень и желчь — главные борцы с токсинами

В целом, печень является наиважнейшим инструментом человека в борьбе с различными токсинами, которые попадают к нам внутрь, будь то антибиотики и лекарства, или тяжелые металлы и алкоголь. Именно печень отвечает за детоксикацию этих элементов, превращение их в более простые материи и выведение из организма. Кроме того, печень вырабатывает желчь, которая является главным абсорбирующим веществом, нейтрализующем негативное влияние токсинов. Желчь активно участвует в пищеварении человека, расщепляя тяжелые для желудка ферменты, обеспечивает его более простое протекание. Желчь не только помогает лучшему усваиванию продуктов питания, но и помогает другим органам, например, некоторые вещества из почек могут выделяться через желчь, когда те не могут с ними справиться.

Место же, где скапливается желчь, называется желчный пузырь. Это резервуар грушевидной формы, где хранится необходимая для организма желчь. Именно из него, в момент попадания пищи в желудок, выделяется необходимое количество желчи и начинается процесс пищеварения. Во время голодания, желчный пузырь всасывает в себя излишки желчи, чтобы она не могла никоим образом влиять на пустой желудок, тем самым сохраняя его ресурс и уменьшая риски возникновения болезней желудка. Состав желчи достаточно прост, основная его масс составляют соль и вода, с добавлением некоторых других веществ. Именно такой химический состав наделяет желчь такими свойствами и способность расщеплять абсолютно любой продукт, который попал в организм человека.

Наиболее часто встречающиеся заболевания желчного пузыря

Желчнокаменная болезнь. Наверняка, каждый из нас слышал о такой болезни как «камни в почках». Желчный пузырь может также пострадать от данной болезни. Эта болезнь, возникает в результате неправильной работы желчного пузыря, когда выделения желчи происходит не в момент ее необходимости, а сокращения происходят либо слишком быстро, либо слишком медленно. От этого происходит воспаление желчного пузыря, желчь сгущается, собирается в комки и сгустки, которые впоследствии кристаллизируются и оседают на стенках пузыря. Это проявляется в виде ноющей тупой или острой боли в правом подреберье, особенно часто через некоторое время после приема жирной или копченой пищи, которое может сопровождать горечью во рту, расстройством стула и вздутии живота. Лечение данной болезни должно быть назначено врачом, которое может быть как медикаментозным, так и хирургическим, все зависит от конкретной ситуации.

Полип желчного пузыря является достаточно частой болезнью людей. Он подразумевает неправильное разрастание тканей желчного пузыря. Чаще всего это происходит из-за развития внутрии желчного пузыря различных паразитов, аскаридов или описторхи. Данные паразиты питаются внутри органов, растут и размножаются, что вызывает аномальное увеличение желчного пузыря и постоянные болевые ощущения. Человек, у которого диагностировали данное заболевание, должен постоянно быть на контроле у специалистов, поскольку единой системы лечения, на данный момент еще не выработано. В крайней тяжелой форме такого заболевания необходима скорейшая операция по удалению желчного пузыря — холецистэктомия.

А что касается жизни без желчного пузыря, стоит сказать, что без него можно жить полноценной жизнью. Конечно, в нашем организме каждый орган задуман природой, и любое удаление не может пройти бесследно. После удаления желчного пузыря, в нашем организме пропадает то запасное хранилище, где скапливался материал для разложения тяжелых для усвоения веществ. Поэтому, стоит тщательно следить за своей диетой, по возможности, отказаться от жирной пищи, не употреблять алкоголь и не злоупотреблять применением сильных антибиотиков. Могут возникнуть трудности со стулом, в виде запоров или диареи, дополнительная нагрузка на желудок и печень. В таком случае, стоит постоянно проходить комплексные обследования у врачей. И ни в коем случае, не забывать, что наше тело и органы даны нам на всю жизнь и нужно с особенным трепетом относиться к ним.