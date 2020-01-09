Ребенок стал наркоманом: признаки детской наркомании

Наркомания – это бич современного общества. Она достигла таких размеров, что мы можем встретить наркомана в любом дворе или подъезде. Но если взрослый человек может самостоятельно бросить эту пагубную привычку, то молодое поколение – маловероятно.

Отношения родителей и детей должны строиться на доверии

Самая главная опасность состоит в том, что для родителей очень сложно определить, употребляет ли наркотики его родное дитя. Изначально, отношения родителей и детей должны строиться на доверии. Старшие ни в коей мере не должны строить авторитарный режим в своей семье. Дети должны учиться самостоятельности, учиться самостоятельно принимать решения и отвечать за их последствия, а родители должны научить их так делать. Когда подросток будет понимать, что плохо, а что не очень, тогда он сможет отличить пагубную привычку от легкой шалости. Ребенок не пойдет на поводу у другого человека, не станет легкой мишенью для подсаживания на наркотики. Именно подавленное личное состояние со стороны родителей, когда все делается только в приказном порядке, является одной из причин тяги к запретным веществам.

Признаки детской наркомании

Признаков наркомании достаточно много и зависят они от количества и состава употребляемых наркотиков. Но можно выделить основные критерии, которые встречаются практически всегда:

— Красные глаза, узкий или широкий зрачок. При употреблении наркотиков наблюдаются такие изменения, что вызвано химической реакцией организма на наркотические средства. Зрачки глаз не реагируют на свет, т.е. не изменяются, кажутся «стеклянными». Ребенок старается не смотреть на родителей, отводит взгляд, прячет глаза. Очень часто, используются глазные и другие капли, которые возвращают естественность глазам, но они все равно не реагируют на изменения света;

— Возбуждение, агрессия или пассивность, вялость. Любой наркотик влияет на нервную систему человека. От этого могут наблюдаться нехарактерные изменения в поведении ребенка, перепады настроения или приступы. Если ранее, ребенок не страдал таким поведением, то стоит обратить на это особое внимание;

— Резкое изменение аппетита. Во время действия наркотиков, человеку не хочется кушать, но его мучает жажда. Когда же наркотические вещества перестаю действовать, наоборот нападает приступ неконтролируемого желания употреблять пищу;

— Неадекватность поведения, неуместный смех или печаль. Психологическое состояние ребенка также подвергается дополнительному воздействию. Поэтому его могут посещать различные реакции на происходящее вокруг;

— Заторможенность, быстрая или медленная речь. Вещества, находящиеся в составе наркотиков, воздействуют непосредственно на мозг, что приводит к ускорению процессов в нем. Поэтому у наркоманов с большей скоростью проходят импульсы в коре черепного мозга и каждый человек разным способом их усваивает. Поэтому, кто-то успевает их проанализировать и обработать, от этого происходит очень быстрый поток информации, либо наоборот – медленный темп речи, неспособность логически выстроить предложение;

— Появление нехарактерных предметов у ребенка. Зажигалки, кальяны, трубки и другие приспособления могут выступать средством употребления наркотиков;

— Просьбы дать денег. Как бы нетривиально это звучало, но наркотики стоят достаточно больших денег, что осложняет их приобретение для неработающих подростков. Выходом в данной ситуации является добывание их у родителей. Увеличение карманных расходов, запрос немаленькой денежной суммы на какие-то цели, пропажа каких-то вещей могут выступать предлогом для приобретения наркотических средств;

— Резкое изменение вкусов. Конечно, это может случиться в силу переходного возраста или еще каких-то других причин. Но если, у ребенка изменилась компания для общения и он вас не хочет с ними знакомить, либо появилось негативное отношение к тому, что раньше нравилось и наоборот, это может выступать сигналом для тревоги. В данном моменте стоит более подробно разобраться.

Данные признаки, конечно, можно продолжить, но стоит отметить, что самым важным будет являться тот, который заметит именно родитель. Потому что кроме отца и матери никто не знает своего ребенка лучше, и любое его изменение не должно проходить мимо родителей. Бороться с наркоманией необходимо комплексно, с посещением специалистов, проведением беседы, возможно применением медицинских препаратов. Только своевременное принятие мер позволит сохранить здоровье вашему ребенку и отношения в семье.