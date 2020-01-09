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Не нашел обратную связь с ЦГБ. Пишу тут: моему ребенку помог Аугментин, но не помог Супракс

16:51 09.01.2020
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ыбор требуемого антибиотика сугубо индивидуален и порой очень труден, насколько я понимаю, хотя я не специалист.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений:
Пришлось на праздниках обратиться с малышом (2,5 годика) во вторую поликлинику. Была высокая температура — 39,3. Нам назначили антибиотик Супракс. К сожалению, этот антибиотик не помог. Через день, уже вечером, опять с температурой обратились в детский стационар. Там предложили либо госпитализировать, либо попробовать малышу поспать дома до утра и дать еще один антибиотик — Аугментин. Выбрали этот вариант. Аугментин помог. Малыш проспал с 24.00 до 10.00 следующего дня и проснулся с температурой 36.6. Я искал на сайте БЦГБ, чтобы сообщить эту информацию врачам (вдруг она важна в практике), но нигде не нашел формы обратной связи. Решил написать сюда. Выбор требуемого антибиотика сугубо индивидуален и порой очень труден, насколько я понимаю, хотя я не специалист. Но может моя информация поможет в определении той заразы, которая есть у нас в Бердске.

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От редакции

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Гы, 09 января 2020 19:29
А зачем Вы пишете торговые названия лекарств, а не названия антибиотиков? Аугментин - это обычный уже заезжанный амоксициллин. Можно было подешевле найти.

Насколько я знаю, если через 2-3 дня один антибиотик не помог, выбирают другой, по другому врачи пока не умеют лечить.

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