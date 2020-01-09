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Онлайн сервис декодирования VIN номеров

16:57 09.01.2020
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Каждый автомобиль должен быть снабжен таким номером.

Онлайн сервис декодирования VIN номеров

Сервис представляет собой VIN decoder, позволяющий находить информацию по VIN номеру о транспортном средстве. На производителей автомобильных транспортных средств передвижения накладывается обязанность создания для каждого изготовленного авто VIN номера. Такие номера формируются по единому стандарту, действующему по всему миру. В номере кодируется информация о производителе и заводе-изготовителе, модели автомобиля, его двигателе, цвете и комплектации. Кроме того, такой номер позволяет находить данные об использовании машины, ее эксплуатации и многое другое.

Преимущества сервиса

Достаточно ввести на сайте VIN и декодер выдаст информацию о транспортном средстве. Номер представляет собой семнадцатизначный код, каждая цифра которого несет определенную нагрузку. Расшифровка позволяет получить сведения о производителе и заводе, на котором автомобиль был изготовлен. А также об его комплектации, например, характеристиках и названии двигателя. По VIN коду можно подбирать запчасти, которые будут оптимальны для транспортного средства. А также узнать его реальную стоимость, как на новые, так и на поддержанные машины.

Кроме того, номер помогает узнать историю эксплуатации авто:

· история владения;

· технический контрольный список;

· история продаж;

· история несчастных случаев.

Это данные о количестве владельцев и сроке их владения автомобилем. А также регистрационные сведения о городе и стране. VIN позволяет узнать о разных проблемах, которые возникали при эксплуатации авто. Об его утилизации или реконструкции, проверках, которые производились. А также о финансовых процедурах. Например, о кредитовании и купле-продаже, учреждениях эмитентах. По номеру можно выяснить факт несчастных случаев с транспортным средством. Например, о нанесенных ему повреждениях и ущербе.

Онлайн сервис является отлично площадкой в интернете для получения детальной информации об автомобиле по VIN номеру. База данных служит для декодирования информации о транспортном средстве, содержит большое количество данных.

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