Беззубый кот Кеша ищет новых хозяев в Новосибирске

Общительный кот остался без зубов из-за серьезного воспаления, его нашли на улице и теперь он ждёт новых хозяев.

Коту удалили все зубы, ему полтора года

Волонтёры ищут заботливых хозяев котику с тяжёлой судьбой по кличке «Кеша», информация опубликована в сообществе «Пристройство животных в Новосибирске и НСО» в социальной сети «Вконтакте».

Животному 1,5 года. Когда Кешу нашли на улице, у него были обожжены ушки и проблемы с зубами. Из-за этого кот практически не ел.

«И, несмотря на всё это, Кеша просто поражает своим характером — удивительно общительный котейка, для которого просто жизненно необходимо общение с человеком», — написали в сообществе.

Коту пришлось удались все зубы из-за серьёзного воспаления. Зоозащитники отметили, что это не мешает жить Кеше полноценной кошачьей жизнью. Кота готовы отдать только ответственным людям, для которых его здоровье будет стоять на первом месте. Все, кто решили приютить Кешу, могут узнать подробности, перейдя по ссылке.