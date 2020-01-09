Исчезли навсегда: признали вымершим древнейший вид рыбы китайский веслонос

В течение нескольких лет ученые пытались найти следы присутствия этих рыб, однако безрезультатно. Китайские веслоносы, которых также называют псефурами, являлись одним из двух видов древнейшего семейства лучеперых рыб.

Ученые полагают, что рыбы- веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами

Обитавших в реке Янцзы китайских веслоносов — Psephurus gladius — можно считать вымершим видом. В течение нескольких лет ученые пытались найти следы присутствия этих рыб, однако безрезультатно.

Китайские веслоносы, которых также называют псефурами, являлись одним из двух видов древнейшего семейства лучеперых рыб: оно было весьма распространено 34-75 миллионов лет назад, пишет Science of the Total Environment. В современности было известно только два вида — китайский и американский веслонос. Первый — эндемик реки Янцзы, второй обитает в бассейне реки Миссисипи.

Длина псефура достигала 7 метров. В 70-е годы прошлого века его вылавливали в больших количествах — до 25 тонн ежегодно. Однако к концу десятилетия численность рыб резко сократилась.

Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами. Так, последний раз официально задокументированный факт обнаружения веслоноса в Янцзы относился к 2003 году.

Одной из причин исчезновения они называют отсутствие воспроизводства: веслоносы могли нереститься, лишь прожив немало лет. В неволе нет ни одной особи этой крупнейшей пресноводной рыбы, а значит возможности восстановить вид нет.

В публикации говорится, что китайский веслонос — лишь один из примеров стремительно исчезающей фауны реки Янцзы. В ходе исследований 2017-2018 годов не было обнаружено присутствия в бассейне реки еще 140 видов рыб: большинство из них считаются на грани исчезновения.

Источник: РГ