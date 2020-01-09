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Исчезли навсегда: признали вымершим древнейший вид рыбы китайский веслонос

17:09 09.01.2020 Фото: pxhere.com
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В течение нескольких лет ученые пытались найти следы присутствия этих рыб, однако безрезультатно. Китайские веслоносы, которых также называют псефурами, являлись одним из двух видов древнейшего семейства лучеперых рыб.

Исчезли навсегда: признали вымершим древнейший вид рыбы китайский веслонос
Ученые полагают, что рыбы- веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами

Обитавших в реке Янцзы китайских веслоносов — Psephurus gladius — можно считать вымершим видом. В течение нескольких лет ученые пытались найти следы присутствия этих рыб, однако безрезультатно.

Китайские веслоносы, которых также называют псефурами, являлись одним из двух видов древнейшего семейства лучеперых рыб: оно было весьма распространено 34-75 миллионов лет назад, пишет Science of the Total Environment. В современности было известно только два вида — китайский и американский веслонос. Первый — эндемик реки Янцзы, второй обитает в бассейне реки Миссисипи.

Длина псефура достигала 7 метров. В 70-е годы прошлого века его вылавливали в больших количествах — до 25 тонн ежегодно. Однако к концу десятилетия численность рыб резко сократилась.

Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами. Так, последний раз официально задокументированный факт обнаружения веслоноса в Янцзы относился к 2003 году.

Одной из причин исчезновения они называют отсутствие воспроизводства: веслоносы могли нереститься, лишь прожив немало лет. В неволе нет ни одной особи этой крупнейшей пресноводной рыбы, а значит возможности восстановить вид нет.

В публикации говорится, что китайский веслонос — лишь один из примеров стремительно исчезающей фауны реки Янцзы. В ходе исследований 2017-2018 годов не было обнаружено присутствия в бассейне реки еще 140 видов рыб: большинство из них считаются на грани исчезновения.

Источник: РГ

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