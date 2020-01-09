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Эвакуировали из леса женщину со сломанной ногой спасатели Бердска

17:45 09.01.2020, Антон Каликанов Фото: pixabay.com
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Инцидент произошел 1 января, женщина просто прогуливалась по лесу и нечаянно упала, сломав ногу.

Эвакуировали из леса женщину со сломанной ногой спасатели Бердска
Женщина гуляла по лесу возле лыжной базы «Метелица», что на улице Ленина

Спасатели МЧС эвакуировали из леса женщину, которая сломала ногу во время прогулки, об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник БПСО МЧС РФ Сергей Козин.

Инцидент произошел 1 января, сигнал спасателям поступил в 18:24. Женщина гуляла по лесу возле лыжной базы «Метелица», что на улице Ленина. Во время прогулки она оступилась и сломала ногу.
На помощь отправились трое спасателей на снегоходах Тайга. Они обнаружили женщину, наложили шину на ногу и транспортировали пострадавшую до автомобиля скорой помощи, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Козин.

Состояние женщины в данный момент неизвестно.

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От редакции

Курьёз?

Аноним, 09 января 2020 18:28
Вот напрягают пешие на лыжне. Как говорила одна моя не совсем культурная знакомая:"Бог - не фраер!"
Аноним, 09 января 2020 19:13
Какая связь перелома и лыжни? Трассу по конёк невозможно продавить весом даже в 6 пудов. Оступилась дама и попала, условно говоря, в канаву. Напрягать вас должно другое. Лыжники с собаками,например.

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