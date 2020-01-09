Эвакуировали из леса женщину со сломанной ногой спасатели Бердска

Инцидент произошел 1 января, женщина просто прогуливалась по лесу и нечаянно упала, сломав ногу.

Женщина гуляла по лесу возле лыжной базы «Метелица», что на улице Ленина

Спасатели МЧС эвакуировали из леса женщину, которая сломала ногу во время прогулки, об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник БПСО МЧС РФ Сергей Козин.

Инцидент произошел 1 января, сигнал спасателям поступил в 18:24. Женщина гуляла по лесу возле лыжной базы «Метелица», что на улице Ленина. Во время прогулки она оступилась и сломала ногу.

На помощь отправились трое спасателей на снегоходах Тайга. Они обнаружили женщину, наложили шину на ногу и транспортировали пострадавшую до автомобиля скорой помощи, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Козин.



Состояние женщины в данный момент неизвестно.