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Подросток застрял в бассейне «Аквамир» и нахлебался воды. СК возбудил уголовное дело

20:11 09.01.2020 Фото: Pixabay
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Мальчик был доставлен в медицинское учреждение Новосибирска в тяжелом состоянии.

Подросток застрял в бассейне Аквамир и нахлебался воды. СК возбудил уголовное дело
16-летнему подростку была оказана водно-досуговая услуга, в результате которой несовершеннолетний застрял в бассейне аквапарка, где нахлебался воды

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей), сообщает СК РФ.

По данным следствия, 8 января 2020 года около 18 часов в помещении аквапарка «Аквамир», расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, 16-летнему подростку была оказана водно-досуговая услуга, в результате которой несовершеннолетний застрял в бассейне аквапарка, где нахлебался воды. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время следователи проводят допросы очевидцев происшествия, проведен осмотр происшествия, расследование уголовного дела продолжается.

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