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С высоты 4 метра упали с подъемника двое мужчин в горнолыжном курорте «Высокогорье»

20:41 09.01.2020 Фото: Яндекс
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Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.

С высоты 4 метра упали с подъемника двое мужчин в горнолыжном курорте Высокогорье
Упали с подъемника двое мужчин в Забайкалье

9 января 2020 года в ряде СМИ появилась информация о двух мужчинах, пострадавших в результате падения с подъемника на горнолыжном спортивном комплексе «Высокогорье» в городе Чите. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку, сообщает СК по Забайкальскому краю. 

По данным СМИ, мужчины из-за неисправности подъёмника упали с четырёхметровой высоты. Оба пострадавших госпитализированы, один находится в реанимации.

В ближайшее время следователи проведут комплекс мероприятий по проверке случившегося. Запланировано проведение осмотра места происшествия, истребование и изучение технической документации на подъёмник, а также других документов. Будет опрошено руководство спортивного комплекса, а также пострадавшие мужчины, медицинские работники.

После детального изучения обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

В местных СМИ пишут, что пострадавшие раскачивали подъемник.

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