«Греть косточки» зимой летят в Таиланд, Вьетнам и Индию жители России

Таиланд — самая популярная страна для зимнего отдыха

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, в каких городах и странах российские путешественники пережидают холодный период или какие места настолько хороши, что не жалко и трех недель отпуска.

Условия: специалисты сервиса проанализировали все проданные авиабилеты из любого города России за границу с датами путешествия с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020 года и выбрали те направления, куда туристы улетали (или улетят) на три недели и больше. Данные сравнивались с аналогичным периодом годом ранее.

Топ 10 стран, в которые туристы улетают на зимовку (проводят в стране не менее 3 недель):

Страна прилета Популярность* Доля** Цена авиабилета в обе стороны Города прилета Таиланд 19,70% 34,20% 45356 Бангкок, Краби, Пхукет, Самуи, Чиангмай Узбекистан 14,60% 24,30% 22 633 Фергана,Ташкент,Термез, Самарканд, Бухара, Наманган, Нукус, Ургенч, Карши, Навои Германия 9,80% 7,40% 22 130 Мюнхен, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Берлин, Дюссельдорф, Гамбург, Дрезден, Ганновер, Кёльн, Карлсруэ, Нюрнберг Киргизия 6,10% 21,60% 18 267 Ош, Бишкек Вьетнам 4,30% 37,30% 47 036 Хошимин, Нячанг, Ханой, Фукуок Армения 3,90% 4,70% 14 672 Ереван, Гюмри Казахстан 3,70% 7,00% 21 280 Усть-Каменогорск, Нур-Султан, Алматы, Уральск, Шымкент, Актобе, Кызылорда, Павлодар, Караганда, Актау, Тараз Индия 3,10% 28,20% 37 524 Дели,Тируванантапурам, Бангалор, Ахмадабад, Гоа, Ченнаи, Мумбаи, Кочин Китай 2,50% 21,10% 35 191 Пекин, Шанхай, Циндао, Харбин,Сиань, Далянь, Вэньчжоу, Гуанчжоу, Санья, Шэньчжэнь, Хух-Хото, Маньчжурия Испания 2,20% 5,70% 29 157 Мадрид, Аликанте, Барселона, Жирона, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Малага, Тенерифе, Пальма-де-Майорка, Валенсия, Сантандер, Севилья.

*Популярность, т.е. доля зимующих пассажиров в данной стране, среди всех пассажиров, зимующих во всех странах.

**Доля пассажиров, остающихся на зимовку, среди всех пассажиров, уезжающих в эту страну зимой.

На первом месте рейтинга ожидаемо разместился Таиланд. Также в рейтинг попали такие страны Азии, как Вьетнам (5 место), Индия (8 место). А вот Индонезия не попала в топ 10 стран, хотя некоторые путешественники улетают на зиму на остров Бали.

На втором месте находится Узбекистан, а на третьем — Германия. В топ-10 вошли четыре страны СНГ: Узбекистан, Армения, Казахстан и Киргизия. С большой долей вероятности в эти страны едут не на зимовку, а просто «домой» или навестить родственников.

Самыми дешевыми оказались перелеты в Армению и Киргизию (средняя цена авиабилета в обе стороны 14 672 — 18 267 рублей), а самыми дорогими — в Таиланд и Вьетнам (не менее 44 тысяч рублей в обе стороны).

Интересно, что примерно каждый третий, кто летит в отпуск зимой в Таиланд, Вьетнам, Индию, остается в стране на 3 и более недель 35%, 37%, 28% соответственно.

В прошлом году в это же время в топ 10 не входили такие страны, как Китай и Вьетнам.

Среди самых популярных внутренних направлений у российских путешественников, которые летят «на зимовку» – Москва (доля «зимующих» пассажиров 27%), Санкт-Петербург (7%), Новосибирск (5,4%), Симферополь (5,1%), Краснодар (4,4%), Сочи (4,2%), Иркутск (3,1%), Тюмень (2,7%), Минеральные Воды (2,3%) и Красноярск (1,6%).