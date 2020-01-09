«Греть косточки» зимой летят в Таиланд, Вьетнам и Индию жители России

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, в каких городах и странах российские путешественники пережидают холодный период или какие места настолько хороши, что не жалко и трех недель отпуска.
Условия: специалисты сервиса проанализировали все проданные авиабилеты из любого города России за границу с датами путешествия с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020 года и выбрали те направления, куда туристы улетали (или улетят) на три недели и больше. Данные сравнивались с аналогичным периодом годом ранее.
Топ 10 стран, в которые туристы улетают на зимовку (проводят в стране не менее 3 недель):
|Страна прилета
|Популярность*
|Доля**
|Цена авиабилета в обе стороны
|Города прилета
|Таиланд
|19,70%
|34,20%
|45356
|Бангкок, Краби, Пхукет, Самуи, Чиангмай
|Узбекистан
|14,60%
|24,30%
|22 633
|Фергана,Ташкент,Термез, Самарканд, Бухара, Наманган, Нукус, Ургенч, Карши, Навои
|Германия
|9,80%
|7,40%
|22 130
|Мюнхен, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Берлин, Дюссельдорф, Гамбург, Дрезден, Ганновер, Кёльн, Карлсруэ, Нюрнберг
|Киргизия
|6,10%
|21,60%
|18 267
|Ош, Бишкек
|Вьетнам
|4,30%
|37,30%
|47 036
|Хошимин, Нячанг, Ханой, Фукуок
|Армения
|3,90%
|4,70%
|14 672
|Ереван, Гюмри
|Казахстан
|3,70%
|7,00%
|21 280
|Усть-Каменогорск, Нур-Султан, Алматы, Уральск, Шымкент, Актобе, Кызылорда, Павлодар, Караганда, Актау, Тараз
|Индия
|3,10%
|28,20%
|37 524
|Дели,Тируванантапурам, Бангалор, Ахмадабад, Гоа, Ченнаи, Мумбаи, Кочин
|Китай
|2,50%
|21,10%
|35 191
|Пекин, Шанхай, Циндао, Харбин,Сиань, Далянь, Вэньчжоу, Гуанчжоу, Санья, Шэньчжэнь, Хух-Хото, Маньчжурия
|Испания
|2,20%
|5,70%
|29 157
|Мадрид, Аликанте, Барселона, Жирона, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Малага, Тенерифе, Пальма-де-Майорка, Валенсия, Сантандер, Севилья.
*Популярность, т.е. доля зимующих пассажиров в данной стране, среди всех пассажиров, зимующих во всех странах.
**Доля пассажиров, остающихся на зимовку, среди всех пассажиров, уезжающих в эту страну зимой.
На первом месте рейтинга ожидаемо разместился Таиланд. Также в рейтинг попали такие страны Азии, как Вьетнам (5 место), Индия (8 место). А вот Индонезия не попала в топ 10 стран, хотя некоторые путешественники улетают на зиму на остров Бали.
На втором месте находится Узбекистан, а на третьем — Германия. В топ-10 вошли четыре страны СНГ: Узбекистан, Армения, Казахстан и Киргизия. С большой долей вероятности в эти страны едут не на зимовку, а просто «домой» или навестить родственников.
Самыми дешевыми оказались перелеты в Армению и Киргизию (средняя цена авиабилета в обе стороны 14 672 — 18 267 рублей), а самыми дорогими — в Таиланд и Вьетнам (не менее 44 тысяч рублей в обе стороны).
Интересно, что примерно каждый третий, кто летит в отпуск зимой в Таиланд, Вьетнам, Индию, остается в стране на 3 и более недель 35%, 37%, 28% соответственно.
В прошлом году в это же время в топ 10 не входили такие страны, как Китай и Вьетнам.
Среди самых популярных внутренних направлений у российских путешественников, которые летят «на зимовку» – Москва (доля «зимующих» пассажиров 27%), Санкт-Петербург (7%), Новосибирск (5,4%), Симферополь (5,1%), Краснодар (4,4%), Сочи (4,2%), Иркутск (3,1%), Тюмень (2,7%), Минеральные Воды (2,3%) и Красноярск (1,6%).