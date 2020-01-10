Рождественскую стипендию от мэра в 1000 рублей вручат 25 детям Бердска

Рождественские стипендии вручают в Бердске каждый год

15 января в 17:00 в большом зале ДК «Родина» состоится Торжественная церемония вручения свидетельств о назначении рождественской стипендии Главы города Бердска одаренным детям в области культуры и искусства за 2019 год, об этом сообщает Администрация Бердска.

25 детей, прошедших конкурсный отбор и ставших в прошлом году победителями и призерами творческих состязаний различного уровня: от городских до международных получат свидетельства стипендиатов. Все стипендиаты готовят творческий номер, который будет исполнен на церемонии.

Рождественская стипендия будет выплачиваться детям ежемесячно с января по май 2020 года в размере 1000 рублей.