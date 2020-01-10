Велосипедную дорожку построят на ул.Лунной в 2020 году, деньги на мост через р.Раздельную ждем от правительства, ответил глава Бердска

Понтонный мост через Гуменку в Бердске буквально разваливается

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2019 года более 100 вопросов.

Когда будут делать велосипедные дорожки, хотя бы те, которые обещали? Когда будет построен мост через речку Раздельную?

— -Что касается вопроса о велосипедных дорожках, финансирования на этот проект не предусмотрено в городском бюджете, но в рамках благоустройства улицы Лунной, было принято решение, в тестовом режиме сделать велосипедную дорожку в будущем году. Посмотрим, как будет работать этот проект, если будет положительный отклик жителей, продолжим работу по реализации этого проекта и будем искать способ его финансирования.



В 2018 году администрация города Бердска профинансировала разработку проектной документации для строительства пешеходного моста через р. Раздельная. В настоящие время продолжается решение вопроса о привлечении финансирования, ведутся переговоры в областном правительстве.