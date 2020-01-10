Велосипедную дорожку построят на ул.Лунной в 2020 году, деньги на мост через р.Раздельную ждем от правительства, ответил глава Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2019 года более 100 вопросов.
Когда будут делать велосипедные дорожки, хотя бы те, которые обещали? Когда будет построен мост через речку Раздельную?
— -Что касается вопроса о велосипедных дорожках, финансирования на этот проект не предусмотрено в городском бюджете, но в рамках благоустройства улицы Лунной, было принято решение, в тестовом режиме сделать велосипедную дорожку в будущем году. Посмотрим, как будет работать этот проект, если будет положительный отклик жителей, продолжим работу по реализации этого проекта и будем искать способ его финансирования.
От остановки Зеленая роща до санатория Рассвет.
В Бердске от спортивной улицы до улицы космической для начала велодорожку, а там видно будет!
Эта статья появилась 24.05.2016, была бы удобная и безопасная дорожка, но мэр может только указания давать, дальше этого ничего не происходит. Понятно, что при данном мэре не будет этой дорожки, он уже и забыл про неё.
"В настоящие время продолжается решение вопроса о привлечении финансирования, ведутся переговоры в областном правительстве." Что значит ведутся переговоры? Изо дня в день ведутся и ведутся...Нельзя взять и провести за раз эти переговоры? Видимо, моста нам тоже не видать.
Все ответы расплывчатые, никакой конкретики.
От БЭМЗа до Астора по старой ж.дороге.
В парке перекопали новые тротуары.
Здорово было бы с велосипедными дорожками, а то, например, доехать с Микрорайона в центр и обратно крайне опасно получается, везде приходится по проезжей части двигаться, в потоке автомобилей.