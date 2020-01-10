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Велосипедную дорожку построят на ул.Лунной в 2020 году, деньги на мост через р.Раздельную ждем от правительства, ответил глава Бердска

21:00 10.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердска
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В 2018 году администрация города Бердска профинансировала разработку проектной документации для строительства пешеходного моста через р. Раздельная.

Велосипедную дорожку построят на ул.Лунной в 2020 году, деньги на мост через р.Раздельную ждем от правительства, ответил глава Бердска
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Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Велосипедную дорожку построят на ул.Лунной в 2020 году, деньги на мост через р.Раздельную ждем от правительства, ответил глава Бердска

Велосипедную дорожку построят на ул.Лунной в 2020 году, деньги на мост через р.Раздельную ждем от правительства, ответил глава БердскаОтремонтируют ли въезд в Бердск и как использовать землю частников для расширения ул.Первомайской, рассказал мэр Евгений ШестернинЕщё 25 новостей

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2019 года более 100 вопросов.
Когда будут делать велосипедные дорожки, хотя бы те, которые обещали? Когда будет построен мост через речку Раздельную?

— -Что касается вопроса о велосипедных дорожках, финансирования на этот проект не предусмотрено в городском бюджете, но в рамках благоустройства улицы Лунной, было принято решение, в тестовом режиме сделать велосипедную дорожку в будущем году. Посмотрим, как будет работать этот проект, если будет положительный отклик жителей, продолжим работу по реализации этого проекта и будем искать способ его финансирования.

В 2018 году администрация города Бердска профинансировала разработку проектной документации для строительства пешеходного моста через р. Раздельная. В настоящие время продолжается решение вопроса о привлечении финансирования, ведутся переговоры в областном правительстве.

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От редакции

Где еще можно проложить дорожки для велосипедистов?

Аноним, 10 января 2020 14:35
НВР:
От остановки Зеленая роща до санатория Рассвет.
Аноним, 10 января 2020 23:56
Конечно, сосен много, можно и под топор пустить
Аноним, 10 января 2020 14:55
НВР:
В Бердске от спортивной улицы до улицы космической для начала велодорожку, а там видно будет!
Аноним, 10 января 2020 14:56
В Бердске, возможно, скоро появится первая велосипедная дорожка. Во всяком случае мэр Бердска Евгений Шестернин дал поручение рассмотреть под велодорожку территорию вдоль ул. Боровой в Микрорайоне.https://kurer-sreda.ru/2016/05/24/233246-pervuyu-velodorozhku-na-meste-rels-postroyat-v-berdske
Эта статья появилась 24.05.2016, была бы удобная и безопасная дорожка, но мэр может только указания давать, дальше этого ничего не происходит. Понятно, что при данном мэре не будет этой дорожки, он уже и забыл про неё.
"В настоящие время продолжается решение вопроса о привлечении финансирования, ведутся переговоры в областном правительстве." Что значит ведутся переговоры? Изо дня в день ведутся и ведутся...Нельзя взять и провести за раз эти переговоры? Видимо, моста нам тоже не видать.
Все ответы расплывчатые, никакой конкретики.
Аноним, 10 января 2020 15:13
Ну а что? Четыре года назад прокатило, а почему сейчас пустое обещание не прокатит? Язык без костей обещай что хочешь, ответственности ноль!
Аноним, 10 января 2020 14:59
НВР:
От БЭМЗа до Астора по старой ж.дороге.
Аноним, 10 января 2020 22:29
И кто буждет езить в астор с бэмза ?
Аноним, 10 января 2020 15:21
Надо не ждать от правительства, а почаще на прием к губернатору ходить и обосновывать важность моста. Под лежачий камень вода не течет. И велосипедные дорожки Бердску очень нужны. Ведь сколько бы людей пересели бы на веьосипеды,а сейчас опасно на них ездить. Надо чиновников пересадить на внлосипеды, тогда что-то и сдвинется с места. А так одни разговоры, а дел ни каких.
Валан, 10 января 2020 23:00
Вас собаки с частного сектора покусают. Они в Бердске неистребимы,как и жители которые их заводят. Проблвал и на велосипеде и мопеде,и общественном транспорте, самое безопасное но невыгодное это авто.
Аноним, 10 января 2020 15:45
Тротуары в центре ещё не все сделали, не говоря уже о велодорожках.
В парке перекопали новые тротуары.
Аноним, 10 января 2020 16:44
Главное, чтобы и тротуары, и велодорожки были асфальтовые. А не плиточные: дорогие, быстроразрушающиеся и скользкие зимой.
Аноним, 10 января 2020 22:27
Для детского лесопеда вокруг березы
Аноним, 10 января 2020 23:35
Скоро все будет. И ласты и маска. Немного потерпеть нужно. Ещё лет сорок
Аноним, 11 января 2020 00:31
Погодите, дети, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток.
Здорово было бы с велосипедными дорожками, а то, например, доехать с Микрорайона в центр и обратно крайне опасно получается, везде приходится по проезжей части двигаться, в потоке автомобилей.

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