Отремонтируют ли въезд в Бердск и как использовать землю частников для расширения ул.Первомайской, рассказал мэр Евгений Шестернин

Особого внимания требует въезд с улицы ул. Первомайской, здесь не достаточно одного желания администрации, чтобы выполнить реконструкцию данной улицы, требуется ее расширение

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер. Среда. Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

— Неужели за много лет Вы не можете отремонтировать въезд в Бердск. Ведь это лицо города?

-В одном из вопросов спрашивали про ремонт въезда в город. Уточняю, один из них по улице Горького находится в хорошем состоянии, по улице Спортивной требует доработки, он будет связан с реконструкцией ж\д вокзала и синхронизирован с проектом «Развитие поселка Мичуринский». Особого внимания требует въезд с улицы ул. Первомайской, здесь не достаточно одного желания администрации, чтобы выполнить реконструкцию данной улицы, требуется ее расширение, поэтому пока ведутся переговоры и решаются вопросы с частными землевладениями. Разработка проектной документации по ремонту ул. Спортивная запланирована на 2021 год.