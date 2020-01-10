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Отремонтируют ли въезд в Бердск и как использовать землю частников для расширения ул.Первомайской, рассказал мэр Евгений Шестернин

20:00 10.01.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Разработка проектной документации по ремонту ул. Спортивная запланирована на 2021 год.

Отремонтируют ли въезд в Бердск и как использовать землю частников для расширения ул.Первомайской, рассказал мэр Евгений Шестернин
Особого внимания требует въезд с улицы ул. Первомайской, здесь не достаточно одного желания администрации, чтобы выполнить реконструкцию данной улицы, требуется ее расширение
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Отремонтируют ли въезд в Бердск и как использовать землю частников для расширения ул.Первомайской, рассказал мэр Евгений Шестернин

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Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер. Среда. Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.
— Неужели за много лет Вы не можете отремонтировать въезд в Бердск. Ведь это лицо города?

-В одном из вопросов спрашивали про ремонт въезда в город. Уточняю, один из них по улице Горького находится в хорошем состоянии, по улице Спортивной требует доработки, он будет связан с реконструкцией ж\д вокзала и синхронизирован с проектом «Развитие поселка Мичуринский». Особого внимания требует въезд с улицы ул. Первомайской, здесь не достаточно одного желания администрации, чтобы выполнить реконструкцию данной улицы, требуется ее расширение, поэтому пока ведутся переговоры и решаются вопросы с частными землевладениями. Разработка проектной документации по ремонту ул. Спортивная запланирована на 2021 год.

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От редакции

Какой въезд требует первоочередного внимания?

Гы, 10 января 2020 13:41
А про ул. Промышленная в сторону Колорлона спрашивали? Хотя бы ямочный ремонт что мешает сделать Захарову?
Аноним, 10 января 2020 14:27
Это полигон для учебных бомбометаний. Ну, судя по состоянию. Не замахивайтесь на святое!
+1, 10 января 2020 16:55
В предыдущих ответа Захарова или Главы БЫЛО ОБЕЩАНО - что ДО ОКТЯБРЯ 2019 будет сделан ее РЕМОНТ.
Николай, 10 января 2020 15:32
Почему сегодня в армии мы имеем большие успехи (базы на севере, военные городки ). Там есть такое понятие «замысел командующего», «решение», который оформляется на карте, а уж потом начинается планирование, подготовительная работа, планирование. Мэр мог бы оформить решение, как он видит эту улицу. Предьявить этот документ для обсуждения. Уже вчера можно заниматься фасадами зданий, заборами, убрать киоски, банеры, все лишнее.
Аноним, 10 января 2020 15:54
Одно бла, бла, бла... Как всегда ничего не можем, не все от нас зависит и т. д. Тошнит уже от таких ответов мэра! Ничего не можешь, встал и пошёл с вещами на выход!
Михаил, 10 января 2020 19:17
Не отдадут собственники землю на Первомайской просто так, на их месте никто бы не подарил свою землю. Думайте уже как выкупать, или договаривайтесь как-то на выгодных условиях для владельцев с сохранением парковок и т.д. Делайте ее в ту ширину как сейчас есть, если по другому не получается, пусть будет такая, иначе нам еще не один год по убитой дороге там ездить.
Аноним, 10 января 2020 23:37
Очень интересное обещание. 21 год. Там как раз выборы

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