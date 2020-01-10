Детская челюстно-лицевая хирургия — новое направление в Дентал-Сервис

Детская ЧЛХ — раздел медицины, который занимается вопросами оперативного исправления врожденных аномалий лица

Детская ЧЛХ — раздел медицины, который занимается вопросами оперативного исправления врожденных аномалий лица. Короткая уздечка языка и губы, расщелины губы и нёба, сверхкомплектные зубы, заболевания сосудов и суставов, кисты и травмы лицевой области. Уже из списка диагнозов понятно, что это не классика для стоматологической клиники. Так и есть. Челюстно-лицевая хирургия ближе к эстетической хирургии. Детская ЧЛХ стала естественной спутницей взрослой ЧЛХ в «Клинике хирургии лица и стоматологии Дентал-Сервис», которая открылась в конце 2017 года. Направление нестандартное, но в остальном — всё как в Дентал-Сервис. Мы применяем самые передовые технологии лечения (равняемся на европейских коллег), держим высочайшие стандарты качества и заботимся о психологическом комфорте пациентов. Пациентов маленьких и очень маленьких — среди них немало малышей до года.

Мастера делать

милые мордашки

Помогаем тем, кого любим больше

всего на свете. Исправляем врожден-

ные аномалии лица и шеи, работаем

с патологиями и последствиями травм.

В личном зачете Дентал-Сервис теперь значится достойная детская

челюстно-лицевой хирургия. «Клиника хирургии лица и стоматоло-

гии Дентал Сервис» — первая коммерческая клиника ЧЛХ

в Сибирском регионе — открыла детский прием.

Записаться на прием вы можете по единому номеру сети 8 (383) 308-00-00

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел Стоматологической клиники Дентал-Сервис на сайте Весь Бердск