Гонки на собачьих упряжках зовут посмотреть жителей Бердска

Среди взрослых запланировано 47 стартов, а также 16 стартов у детей.

12 января в 11.00 на лыжной базе «Метелица» состоится гонка на собачьих упряжках «Рождественский заезд-2020».

В программе соревнований:

— собачьи упряжки



— скиджоринг— детские стартыНа старт выйдут участники из Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска и Тюмени. Среди взрослых запланировано 47 стартов, а также 16 стартов у детей.Приглашаем болельщиков и зрителей поддержать спортсменов!Обращаем Ваше внимание, что, в целях безопасности и в связи с проведением соревнований по ездовому спорту лыжные трассы МАУ ФОК «Метелица» будут закрыты до 15.00.