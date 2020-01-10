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Гонки на собачьих упряжках зовут посмотреть жителей Бердска

09:45 10.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск.
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Мероприятие пройдет на лыжной базе «Метелица» 12 января.

Гонки на собачьих упряжках зовут посмотреть жителей Бердска
Среди взрослых запланировано 47 стартов, а также 16 стартов у детей.

12 января в 11.00 на лыжной базе «Метелица» состоится гонка на собачьих упряжках «Рождественский заезд-2020».
В программе соревнований:
— собачьи упряжки

— скиджоринг
— детские старты
На старт выйдут участники из Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска и Тюмени. Среди взрослых запланировано 47 стартов, а также 16 стартов у детей.
Приглашаем болельщиков и зрителей поддержать спортсменов!
Обращаем Ваше внимание, что, в целях безопасности и в связи с проведением соревнований по ездовому спорту лыжные трассы МАУ ФОК «Метелица» будут закрыты до 15.00.

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Аноним, 10 января 2020 09:53
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