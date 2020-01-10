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Мэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрии

17:30 10.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Улица Горького и площадь Горького — это магистраль. Но из-за пешеходов установлены знаки. Да и гонщики любят устраиввать виражи у крыльца мэрии.

Мэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрии
В Бердске установлено 19 фиксаторов скоростного режима
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Мэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрии

Мэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрииКогда установят терминал для пополнения транспортных карт? Ответил мэр БердскаЕщё 25 новостей

Глава Бердска Евгений Шестернин  продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

-Почему подъезд к зданию мэрии огорожен запрещающими знаками?

-К вопросу о запрещающих знаках на проездах, ведущих на площадь М. Горького, хочу уточнить, что улица Максима Горького относится к категории городской магистрали на всем ее протяжении, включая площадь Максима Горького, но, поскольку пешеходы осуществляют движение по площади и рядом расположены многоквартирные дома, значит, наличие дорожных знаков имеет свою логику и соответствующее назначение. И тут же следующий вопрос, о гонщиках, которые по ночам гоняют по городу, не реагируя на запрещающие знаки и нарушая закон. К нам приезжают гонщики не из других городов, сами жители зачастую нарушают правила дорожного движения и устраивают гонки. Мы проводим рейды, в городе установлено 19 фиксаторов скоростного режима, но убежденно считаю, что главный фиксатор скорости – это водитель, севший за руль автомобиля, это прежде всего его личная ответственность.

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От редакции

Нужно убрать знаки?

Гость, 10 января 2020 20:34
и как понимать ответ? а сами вы дураки! - ???
Аноним, 10 января 2020 21:26
Интересно, кто учит так отвечать на вопросы? Слов много, а конкретного ничего нет.

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