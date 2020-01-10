Похолодание до -27 градусов с туманами идёт в Бердск

По прогнозам синоптиков, на выходных жителей Бердска ожидает комфортная для прогулок погода.

Туманы и похолодание ожидают в Бердске на выходных

В Бердск идёт похолодание до -27 градусов с туманами, об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В ночь на пятницу, 10 января, столбик термометра покажет -15, -20 градусов, при прояснении до -27 градусов, местами изморозь, туманы. Днем -10, -15 градусов.

В ночь на субботу, 11 января, температура составит -16, -21 градус, местами до -27 градусов, днем -11, -16, гололёд.

В ночь на воскресенье, 12 января, столбик термометра покажет -15, -20 градусов, местами до -27, днем -8, -13, небольшой снег.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на пятницу, 10 января, похолодает до -19 градусов, днем -16 градусов, небольшой снег.

В ночь на субботу, 11 января, столбик термометра покажет -15 градусов, днем -14 градусов, небольшой снег.

В ночь на воскресенье, 12 января, потеплеет до -11 градусов, днем также -11 градусов, небольшой снег.

По данным портала Gismeteo, в ночь на пятницу, 10 января, столбик термометра покажет -19 градусов, днем -15 градусов, небольшой снег.

В ночь на субботу, 11 января, похолодает до -18 градусов, днем -15 градусов, снегопад.

В ночь на воскресенье, 12 января, столбик термометра покажет -16 градусов, днем -13 градусов, переменная облачность.