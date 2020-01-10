10.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Похолодание до -27 градусов с туманами идёт в Бердск

09:00 10.01.2020 Фото: pixabay.com
3 1

По прогнозам синоптиков, на выходных жителей Бердска ожидает комфортная для прогулок погода.

Похолодание до 27 градусов с туманами идёт в Бердск
Туманы и похолодание ожидают в Бердске на выходных

В Бердск идёт похолодание до -27 градусов с туманами, об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В ночь на пятницу, 10 января, столбик термометра покажет -15, -20 градусов, при прояснении до -27 градусов, местами изморозь, туманы. Днем -10, -15 градусов.

В ночь на субботу, 11 января, температура составит -16, -21 градус, местами до -27 градусов, днем -11, -16, гололёд.

В ночь на воскресенье, 12 января, столбик термометра покажет -15, -20 градусов, местами до -27, днем -8, -13, небольшой снег.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на пятницу, 10 января, похолодает до -19 градусов, днем -16 градусов, небольшой снег.

В ночь на субботу, 11 января, столбик термометра покажет -15 градусов, днем -14 градусов, небольшой снег.

В ночь на воскресенье, 12 января, потеплеет до -11 градусов, днем также -11 градусов, небольшой снег.

По данным портала Gismeteo, в ночь на пятницу, 10 января, столбик термометра покажет -19 градусов, днем -15 градусов, небольшой снег.

В ночь на субботу, 11 января, похолодает до -18 градусов, днем -15 градусов, снегопад.

В ночь на воскресенье, 12 января, столбик термометра покажет -16 градусов, днем -13 градусов, переменная облачность.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите мороз?

Аноним, 10 января 2020 10:55
Нет,комфортно 10-15 ниже ноля!!!
Аноним, 10 января 2020 11:01
НВР:
Нет
Дмитрий, 10 января 2020 11:22
Особенно в квартире.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогорельцы-арендаторы сняли видео выгоревшего изнутри рынка "Центральный" в Искитиме
11:32 10-01-2020
Погорельцы-арендаторы сняли видео выгоревшего изнутри рынка
Комиссию установили банки за переводы денег по номеру телефона
11:30 10-01-2020
Комиссию установили банки за переводы денег по номеру телефона
Разбили окна и попали на видео штурмующие администрацию президента в Абхазии 1
11:15 10-01-2020
Разбили окна и попали на видео штурмующие администрацию президента в Абхазии
БердскСнесли древнюю деревянную двухэтажку №5 по ул. Свердлова в Бердске
11:00 10-01-2020
Снесли древнюю деревянную двухэтажку №5 по ул. Свердлова в Бердске
На сколько подорожает бензин в 2020 году в России, рассказали эксперты
10:45 10-01-2020
На сколько подорожает бензин в 2020 году в России, рассказали эксперты
546 преступлений совершили в в праздничную неделю в Новосибирской области
10:30 10-01-2020
546 преступлений совершили в в праздничную неделю в Новосибирской области
БердскФотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 1
10:30 10-01-2020
Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Прыгнула под поезд с 2-летней дочкой на руках мама в Твери
10:15 10-01-2020
Прыгнула под поезд с 2-летней дочкой на руках мама в Твери
БердскЛунное затмение в ночь на 11 января смогут увидеть жители Бердска
10:00 10-01-2020
Лунное затмение в ночь на 11 января смогут увидеть жители Бердска
БердскГонки на собачьих упряжках зовут посмотреть жителей Бердска 1
09:45 10-01-2020
Гонки на собачьих упряжках зовут посмотреть жителей Бердска