Когда установят терминал для пополнения транспортных карт? Ответил мэр Бердска

Вопрос о терминале для пополнения транспортных карт принят к рассмотрению и решению, поставлен на контроль заместителю главы администрации по строительству и городскому хозяйству.

Терминал для пополнения транспортных карт установят скоро в Бердске

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

Здравствуйте Евгений Анатольевич! Когда решится вопрос с пополнением транспортных карт после 20:00 час.? Неужели сложно поставить терминалы в магазинах? Заранее благодарна за ответ.

-Вопрос о терминале для пополнения транспортных карт принят к рассмотрению и решению, поставлен на контроль заместителю главы администрации по строительству и городскому хозяйству. Ответ решения будет опубликован на сайте администрации и в СМИ города в начале года.