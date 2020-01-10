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Когда установят терминал для пополнения транспортных карт? Ответил мэр Бердска

16:30 10.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Вопрос о терминале для пополнения транспортных карт принят к рассмотрению и решению, поставлен на контроль заместителю главы администрации по строительству и городскому хозяйству.

Когда установят терминал для пополнения транспортных карт? Ответил мэр Бердска
Терминал для пополнения транспортных карт установят скоро в Бердске
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Когда установят терминал для пополнения транспортных карт? Ответил мэр Бердска

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Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

Здравствуйте Евгений Анатольевич! Когда решится вопрос с пополнением транспортных карт после 20:00 час.? Неужели сложно поставить терминалы в магазинах? Заранее благодарна за ответ.
-Вопрос о терминале для пополнения транспортных карт принят к рассмотрению и решению, поставлен на контроль заместителю главы администрации по строительству и городскому хозяйству. Ответ решения будет опубликован на сайте администрации и в СМИ города в начале года.

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