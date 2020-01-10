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Общество / Стиль жизни

4 дня 6 часов в неделю скоро будут работать жители Финляндии

00:24 10.01.2020 Фото: pxhere.com
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Новый 34-летний премьер-министр Финляндии дала поручение членам правительства разработать гибкий график работы в стране. К примеру, власти соседней с Финляндией Швеции в 2015 году опробовали в некоторых учреждениях шестичасовой рабочий день. Результаты эксперимента показали, что сотрудники были счастливее, испытывали больше положительных эмоций и работали гораздо продуктивнее.

Власти Финляндии планируют ввести четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день в соответствии с планами, разработанными 34-летним премьер-министром страны Санной Марин.

Как сообщается, новый премьер-министр Финляндии дала поручение членам правительства разработать гибкий график работы в стране. «Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, заниматься досугом и другими аспектами жизни, такими как культура. Это может быть следующим шагом для нас в трудовой жизни», — пояснила Марин.

До того, как она стала главой кабинета министров, Марин занимала должность министра транспорта Финляндии. Находясь на этом посту, Марин выступала за более короткие рабочие недели, чтобы улучшить взаимопонимание и производительность сотрудников. В Финляндии в настоящее время граждане страны, как и сотрудники в других европейских странах, работают восемь часов в день, пять дней в неделю.

Марин, самый молодой премьер-министр в мире, возглавляет левоцентристскую коалицию с четырьмя другими партиями. Всеми руководят женщины, три из которых моложе 35 лет.

Это предложение сразу же было с энтузиазмом воспринято министром образования Ли Андерссон, лидером Левого альянса Финляндии. По ее словам, крайне важно, чтобы граждане Финляндии работали меньше. «Дело не в том, чтобы руководствоваться женским стилем управления, а в том, чтобы предлагать помощь людям и выполнять обещания, данные избирателям», — пояснила Андерсон.

Между тем

Власти соседней с Финляндией Швеции в 2015 году опробовали в некоторых учреждениях шестичасовой рабочий день. Результаты эксперимента показали, что сотрудники были счастливее, испытывали больше положительных эмоций и работали гораздо продуктивнее.

В ноябре 2019 Microsoft Japan сделала смелый шаг в попытке улучшить баланс между работой и личной жизнью, предложив своим сотрудникам трехдневные выходные. Результаты показали, что производительность труда в компании выросла на 39,9%.

Источник: РГ

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