СМИ: украинский Boeing-737 по ошибке сбила ракета Ирана

На борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе — граждане Канады и Ирана.

На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе — граждане Канады и Ирана

Украинский рейс, потерпевший крушение недалеко от иранской столицы Тегерана, был поражен зенитной ракетной системой, сообщил Newsweek представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки . Никто из чиновников не был уполномочен публично выступить по этому вопросу.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины», рейс 752, Боинг 737–800, следовавший из международного аэропорта Тегерана Имама Хомейни в международный аэропорт Борисполь, прекратил передачу данных во вторник спустя несколько минут после взлета и вскоре после того, как Иран запустил ракеты на военных базах, где размещались американские и союзные войска в соседних странах. Ирак. Считается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной НАТО как Gauntlet, сообщили Newsweek три чиновника .

Пентагон и один высокопоставленный сотрудник разведки США сообщили Newsweek, что, по мнению Пентагона, инцидент был случайным. Источники сообщают, что противовоздушные системы Ирана, вероятно, были активны после ракетного обстрела страны, вызванного убийством США на прошлой неделе командующего Силами революционной гвардии Кудса генерал-майором Кассемом Солеймани, сообщают источники.

«Ну, у меня есть свои подозрения», — заявил президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме после репортажа Newsweek . «Он летел в довольно грубом районе, и кто-то мог ошибиться».

Центральное командование США отказалось комментировать этот вопрос, когда связался с Newsweek . Совет национальной безопасности и Государственный департамент пока не ответили.

Из 176 человек на борту 82 были иранцами, 63 были канадцами и 11 были украинцами (включая девять членов экипажа), наряду с 10 шведами, семью афганцами и тремя гражданами Германии. Никто не выжил.

Впервые об этом инциденте сообщили иранские полуофициальные средства массовой информации, которые сослались на то, что Общество Красного Полумесяца страны оценивает первоначальную причину как механический сбой. Украинское посольство в Тегеране разделило эту точку зрения в своем заявлении, но позже отозвало ее, предупредив Киев не делать выводов из предварительных оценок.

Источник: Newsweek