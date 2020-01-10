Миллиард рублей выиграла бизнес-леди из Подмосковья

Сумму выигрыша победительница узнала только 3 января, когда ее дочь проверила результаты лотереи.

Победительницей новогодней лотереи, выигравшей миллиард рублей, оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош, рассказали РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото».

Розыгрыш лотереи с рекордным призом состоялся в новогоднюю ночь. Однако обладательница счастливого билета вышла на связь только сегодня.

«Она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» вместе с супругом и дочерью», — сообщили в пресс-службе.

Семья знакома с государственными лотереями уже много лет. Надежда покупает билеты несколько раз в год, в основном по праздникам, и никогда не пропускает новогодние тиражи «Русского лото». На этот Новый год у нее оказалось порядка десяти билетов.

«Но тот самый счастливый билет, купленный в подмосковном торговом центре, ей подарила дочь на день рождения», — добавили в «Столото».

Сама Бартош пояснила, что у нее день рождения 31 декабря и билет «Русского лото» она попросила в подарок.

«Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца», — рассказала она.

Сумму выигрыша победительница узнала только 3 января, когда ее дочь проверила результаты лотереи.

«Первый билет, который я проверила, был с миллиардным выигрышем. Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка. Перепроверяла трижды, но цифры на экране не менялись. Я была в другом городе, поэтому сразу отправила фото билета маме и брату, чтобы они тоже проверили», — рассказала дочь Надежды.

По словам победительницы и ее супруга, пока их жизнь никак не изменится, они продолжат развивать собственный бизнес. Надежда собирается купить себе с выигрыша украшение, которое будет напоминать о миллиарде и станет достойным подарком на день рождения.

Как сообщало «Столото», выигрыши свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проверки подлинности билета, на которую отводится 40 дней. После этого в течение полугода деньги (за вычетом подоходного налога в 13 процентов) должны поступить на счет, который укажет победитель.

Источник: РИА Новости