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Момент попадания ракеты в украинский самолет в Иране попал на видео

09:30 10.01.2020 Фото: © AP Photo/Ebrahim Noroozi
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Газета The New York Times утверждает, что самолет сразу после попадания в него ракеты не взорвался, а на протяжении нескольких минут продолжал движение и даже успел совершить разворот в сторону аэропорта

Момент попадания ракеты в украинский самолет в Иране попал на видео
На видеозаписи видна яркая вспышка в небе, спустя несколько мгновений после которой слышен громкий хлопок.

Газета The New York Times опубликовала в четверг видеозапись, на которой якобы запечатлен момент попадания ракеты в самолет, взлетающий из тегеранского аэропорта. По утверждению издания, кадры сделаны неподалеку от того места, где была потеряна связь с украинским пассажирским самолетом Boeing-737.

На видеозаписи видна яркая вспышка в небе, спустя несколько мгновений после которой слышен громкий хлопок. The New York Times утверждает, что самолет сразу после попадания в него ракеты не взорвался, а на протяжении нескольких минут продолжал движение и даже успел совершить разворот в сторону аэропорта. По мнению издания, лишь на обратном пути в аэропорт судно взорвалось, после чего стремительно рухнуло на землю. Опубликованные газетой кадры этого не подтверждают.

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран — Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Афганистана, Великобритании, Ирана, Канады, Украины, ФРГ и Швеции.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, по его личному мнению, техническая неисправность не является причиной катастрофы. При этом журнал Newsweek и другие ведущие американские СМИ со ссылкой на свои источники передали, что украинский лайнер мог по ошибке попасть под огонь иранских зенитных ракетных систем. В публикациях излагалась предварительная информация Пентагона и американской разведки.

Источник: ТАСС

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От редакции

Сбили случайно?

Диана, 10 января 2020 11:10
НВР: Что за бредовые вопросы у редакции? С чего вы взяли, что сбили, со слов американских СМИ? Еще ничего не доказано!

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