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Лунное затмение в ночь на 11 января смогут увидеть жители Бердска

10:00 10.01.2020 Фото: pixabay.com
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Первое затмение года будет полутеневым.

Лунное затмение в ночь на 11 января смогут увидеть жители Бердска
Всего же в 2020-м ожидается шесть подобных астрономических явлений

Первое в новом календарном году затмение жители Бердска смогут увидеть 11 января в 2:10

Сообщается, что затмение естественного спутника Земли будет не полным, а полутеневым.

Всего же в 2020-м ожидается шесть подобных астрономических явлений. При этом затмений Луны будет четыре, а Солнца – два. Половина из них случится летом: 5 июня и 5 июля можно будет наблюдать полутеневое лунное затмение, а 21 июня – кольцеобразное солнечное.

В конце предстоящей осени (30 ноября) состоится ещё одно полутеневое затмение Луны, а за две недели до наступления 2021 года произойдёт полное солнечное затмение.

Источник: Вести Новосибирск

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