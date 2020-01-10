На сколько подорожает бензин в 2020 году в России, рассказали эксперты

Эксперты считают, что топливо в 2020 году подорожает на уровне инфляции, при высоких ценах на нефть российским нефтяным компаниям выгоднее продавать сырую нефть за рубеж, чем перерабатывать в России.

Бензин в Казахстане дешевле, чем в России

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба дали прогноз по стоимости топлива в 2020 году. В ведомствах отметили, что топливо подорожает. Правда, рост цен не превысит уровень инфляции. Лайф разбирался, насколько оправдан этот прогноз и каких цен на заправках стоит ждать в наступившем году.

По достаточно позитивному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в этом году составит порядка 3%. По мнению энергетиков, на столько же повысится и цена на бензин. При этом в Минэнерго отметили, что рост стоимости топлива удалось остановить. В последние месяцы оно дорожало темпами, которые были меньше скорости инфляции.

Надо сказать, что ситуация эта не уникальная. Примерно то же самое происходило и год назад. В 2019-м розничные цены на бензин выросли, по предварительным оценкам правительства, на 3%. На дизтопливо рост был чуть выше — на 3,5%. Таким образом, в российском Минэнерго ожидают, что в 2020 году инфляция окажется не выше уровня 2019 года, а бензин будет дорожать не больше инфляции.



— Можно вспомнить осень 2019 года, — отметила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. — Тогда при временном повышении инфляции потребительских цен в октябре до 3,7–4% цены на бензин выросли менее чем на 3% благодаря сдерживающей политике государства. Умеренные темпы роста цен на топливо в 2020 году будут возможны, если правительство снова будет применять демпфер. В противном случае цены могут вырасти за 2020 год значительно выше — на 5–6%. А причина всё та же: при высоких ценах на нефть российским нефтяным компаниям выгоднее продавать сырую нефть за рубеж, чем перерабатывать в России.Ещё один фактор давления на стоимость бензина — высокие акцизы. По словам Натальи Мильчаковой, в совокупности эти два фактора ведут к сокращению предложения бензина и дизтоплива на внутреннем рынке или как минимум не способствуют росту предложения. Но если цены будут сдерживаться, тогда, по её мнению, прогноз Минэнерго выглядит вполне реальным.

— Прогноз Минэнерго звучит аргументированно, но полностью согласиться с ним трудно, — полагает ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский. — Пока ещё на отечественном валютном рынке и мировых сырьевых рынках не возникало периодов серьёзной волатильности. Так что не было возможности понять, насколько эффективно демпфирующий механизм будет работать в таких условиях, когда рубль резко подешевеет, а нефть подорожает. Именно в такой ситуации появятся условия, в которых нефтяникам будет выгодно активно наращивать экспорт топлива.

Ещё совсем недавно казалось, что предпосылок для роста волатильности на рынке нет. При этом в январе появились первые тревожные звонки. Усилилась напряжённость между США и Ираном, а следом начали расти цены на нефть. Ещё в декабре они были на уровне 60 долларов за баррель, а на этой неделе цена перевалила за 70. Стали звучать прогнозы, что стоимость чёрного золота может достичь и 80 долларов. Впрочем, затем началась коррекция, цены снова стали снижаться.

К тому же появился доклад Всемирного банка. Аналитики организации считают, что в 2020 и 2021 годах средняя цена нефти будет на уровне 59 долларов за баррель. В такой ситуации серьёзных предпосылок для роста цен на бензин действительно нет. Впрочем, Иван Капустянский считает, что пока рано делать долгосрочные прогнозы. Как показывает график движения цен на бензин, из года в год топливо неизменно растёт в цене. Вне зависимости от ситуации на внешних рынках.

Источник: life.ru