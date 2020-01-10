Прыгнула под поезд с 2-летней дочкой на руках мама в Твери

Выяснилось, что женщина во время акта отчаяния страдала от психического растройства

Женщина с ребенком на руках попыталась совершить самоубийство

Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жительницы города Твери. Она совершила запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Следствием и судом установлено, что 13 июня 2019 года около 14 часов 30 минут женщина 1989 года рождения, находясь на пассажирской платформе станции Тверь, спрыгнула на железнодорожный путь перед приближающимся высокоскоростным электропоездом сообщением «Москва – Санкт-Петербург», держа на руках свою малолетнюю дочь 2017 года рождения. В результате применения локомотивной бригадой экстренного торможения наезд был предотвращен.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической комиссии экспертов установлено, что женщина на период правонарушения страдала временным психическим расстройством.

Суд применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Источник: СК РФ