10.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Прыгнула под поезд с 2-летней дочкой на руках мама в Твери

10:15 10.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Выяснилось, что женщина во время акта отчаяния страдала от психического растройства

Прыгнула под поезд с 2 летней дочкой на руках мама в Твери
Женщина с ребенком на руках попыталась совершить самоубийство

Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жительницы города Твери. Она совершила запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Следствием и судом установлено, что 13 июня 2019 года около 14 часов 30 минут женщина 1989 года рождения, находясь на пассажирской платформе станции Тверь, спрыгнула на железнодорожный путь перед приближающимся высокоскоростным электропоездом сообщением «Москва – Санкт-Петербург», держа на руках свою малолетнюю дочь 2017 года рождения. В результате применения локомотивной бригадой экстренного торможения наезд был предотвращен.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической комиссии экспертов установлено, что женщина на период правонарушения страдала временным психическим расстройством.

Суд применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Источник: СК РФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жалко ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогорельцы-арендаторы сняли видео выгоревшего изнутри рынка "Центральный" в Искитиме
11:32 10-01-2020
Погорельцы-арендаторы сняли видео выгоревшего изнутри рынка
Комиссию установили банки за переводы денег по номеру телефона
11:30 10-01-2020
Комиссию установили банки за переводы денег по номеру телефона
Разбили окна и попали на видео штурмующие администрацию президента в Абхазии 1
11:15 10-01-2020
Разбили окна и попали на видео штурмующие администрацию президента в Абхазии
БердскСнесли древнюю деревянную двухэтажку №5 по ул. Свердлова в Бердске
11:00 10-01-2020
Снесли древнюю деревянную двухэтажку №5 по ул. Свердлова в Бердске
На сколько подорожает бензин в 2020 году в России, рассказали эксперты
10:45 10-01-2020
На сколько подорожает бензин в 2020 году в России, рассказали эксперты
546 преступлений совершили в в праздничную неделю в Новосибирской области
10:30 10-01-2020
546 преступлений совершили в в праздничную неделю в Новосибирской области
БердскФотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 1
10:30 10-01-2020
Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Прыгнула под поезд с 2-летней дочкой на руках мама в Твери
10:15 10-01-2020
Прыгнула под поезд с 2-летней дочкой на руках мама в Твери
БердскЛунное затмение в ночь на 11 января смогут увидеть жители Бердска
10:00 10-01-2020
Лунное затмение в ночь на 11 января смогут увидеть жители Бердска
БердскГонки на собачьих упряжках зовут посмотреть жителей Бердска 1
09:45 10-01-2020
Гонки на собачьих упряжках зовут посмотреть жителей Бердска