Укрыл одеялом и вызвал спасателей для пострадавшей лыжницы директор спорткомплекса Бердска

В первый день наступившего года бердчанка неудачно спустилась с горки и сломала ногу.
В первый день наступившего года бердчанка неудачно спустилась с горки и сломала ногу.
— Оказалось, что у лыжницы сломана нога, она неудачно спустилась с горки. Я не стал её поднимать, чтобы не навредить, — рассказал Сергей Владимирович. – Рядом с ней был её муж, с которым они катались на своих лыжах по лесу.
Подъехавшие на снегоходах спасатели БПСО, по словам начальника поисково-спасательного подразделения Сергея Козина, наложили пострадавшей женщине шину и транспортировали до машины «скорой помощи», которая уже ждала пострадавшую на территории «Метелицы».