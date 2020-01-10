Снесли древнюю деревянную двухэтажку №5 по ул. Свердлова в Бердске

Аварийный дом времен затопления старого города. В далекие советские времена там, как вспоминают старожилы, находилась гостиница.

Деревянная двухэтажка исчезла в конце 2019 года

Снесли древнюю деревянную двухэтажку в Бердске в 2019 году. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», комиссия 1 марта сделала заключение об оценке соответствия одного из многоквартирных домов Бердска требованиям положения о признании дома непригодным для проживания. И признала его таковым.

На этом основании в конце апреля 2019 года мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление, которым признал многоквартирный жилой дом №5 на улице Свердлова аварийным и подлежащим сносу.

Общая площадь старой деревянной двухэтажки составляла 182 кв. метра. Она находилась на пересечении улиц Островского и Свердлова, напротив городского парка.

Таким образом сейчас в городе официально признаны аварийными 10 домов. Это дома на улицах Пионерской, Лизы Чайкиной, Энергетической, К. Маркса, а также несколько домов в так называемой «фергане». Кроме того, уже в 2020 году власть Бердска признала аварийными многоквартирные жилые дома № 2а и 10а по улицу Комсомольской.

Кстати, аварийный дом №5 на ул. Свердлова времен затопления старого города. В далекие советские времена там, как вспоминают старожилы, находилась гостиница.

Дом уже давно расселили. Но необитаемым двухэтажку назвать было нельзя. Как рассказывали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, в доме жили погорельцы. Они находились под защитой Росгвардии, базирующейся по соседству.