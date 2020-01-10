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546 преступлений совершили в в праздничную неделю в Новосибирской области

10:30 10.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За первую неделю 2020 года в регионе произошло 17 аварий, в которых погиб 1 человек.

546 преступлений совершили в в праздничную неделю в Новосибирской области
В целом, новогодние праздники прошли спокойно

Сотрудники полиции региона подвели итоги работы в период новогодних и рождественских праздников. На протяжении всех новогодних каникул оперативная обстановка находилась под контролем полиции. Личный состав органов внутренних дел работал в режиме повышенной оперативной готовности. В Главном управлении МВД России по Новосибирской области функционировала на постоянной основе рабочая группа из числа наиболее опытных специалистов основных подразделений, которая координировала проведение запланированных мероприятий. К каждому объекту с массовым пребыванием людей были приближены посты полиции, закреплены ответственные лица.

Во время празднования Нового года и Рождества сотрудниками органов внутренних дел обеспечен правопорядок и безопасность на 198 мероприятиях, в которых приняли участие более 120 тысяч граждан. Также для охраны общественного порядка привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин.

В период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в полицию Новосибирской области поступило свыше 10 300 сообщений о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано 546 преступлений, в том числе: причинений тяжкого вреда здоровью – 21, разбоев – 2, грабежей – 32.

За первые восемь дней января наступившего года в Новосибирской области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 6 — с участием нетрезвых водителей. В результате аварий 1 человек погиб, 30 получили различные травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось почти в два с половиной раза.

В целом с поставленными задачами гарнизон новосибирской полиции справился в полном объеме, новогодние каникулы прошли спокойно, чрезвычайных ситуаций не допущено.

Источник: МВД по НСО

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