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Разбили окна и попали на видео штурмующие администрацию президента в Абхазии

11:15 10.01.2020 Фото: стоп-кадр из видео
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Протестующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, призывавший отправить в отставку министра внутренних дел страны Гарри Аршбу.

Разбили окна и попали на видео штурмующие администрацию президента в Абхазии
Протестующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы.

Sputnik Абхазия опубликовало видео беспорядков у администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы.
На кадрах видео, как несколько протестующих разбивают окна и проникают внутрь здания. В какой-то момент между участниками митинга происходит конфликт и завязывается драка.
Штурм администрации президента начался в четверг около 13.00 по московскому времени.

Протестующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, призывавший отправить в отставку министра внутренних дел страны Гарри Аршбу.
Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. Оппозиционные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Революция?

Поросёнок Пётр, 10 января 2020 11:55
Эх, некогда цветущий курортный край, за каких-то 25 лет превращённый в сплошные развалины, нищету и убогость, ради чего???? Нет ответа.

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