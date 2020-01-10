Разбили окна и попали на видео штурмующие администрацию президента в Абхазии

Протестующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, призывавший отправить в отставку министра внутренних дел страны Гарри Аршбу.

Протестующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы.

Sputnik Абхазия опубликовало видео беспорядков у администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

На кадрах видео, как несколько протестующих разбивают окна и проникают внутрь здания. В какой-то момент между участниками митинга происходит конфликт и завязывается драка.

Штурм администрации президента начался в четверг около 13.00 по московскому времени.



Протестующие требуют отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, призывавший отправить в отставку министра внутренних дел страны Гарри Аршбу.Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. Оппозиционные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.

Источник: РИА Новости