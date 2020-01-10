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Комиссию установили банки за переводы денег по номеру телефона

11:30 10.01.2020 Фото: pixabay.com
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Система быстрых платежей стала платной для банков в России с 1 января 2020 года.

Комиссию установили банки за переводы денег по номеру телефона
В среднем комиссия составляет 30–35 рублей, при этом сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей.

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В среднем они составляют 30–35 рублей, при этом сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, выяснили «Известия».

Система быстрых платежей стала платной для банков в России с 1 января 2020 года. По данным ЦБ, внедрение платы побудило кредитные организации взимать деньги за переводы с клиентов. В результате многие стали злоупотреблять такой возможностью.

Так, в Райффайзенбанке комиссия составляет 1,5% от суммы перевода, если клиент перечисляет через сервис более 10 тыс. рублей в месяц. Почта Банк установил тариф на уровне 1,2%, минимум 35 рублей, но для некоторых категорий клиентов оставил операции до 10 тыс. рублей в месяц бесплатными. Банк «Левобережный» также взимает комиссию в 1,2% (минимум 35 рублей) за исходящие переводы.

Часть кредитных организаций, подключившихся к СБП, пока не установили тарифы за переводы. Многие и не планируют их внедрять. Среди них — Газпромбанк, ВТБ, банки «Открытие», «Тинькофф», Совкомбанк, Рокетбанк, «Авангард», «Веста», «Финам». Остальные кредитные организации не ответили на вопросы «Известий».

Директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова уверена, что сервис быстрых переводов по номеру телефона от ЦБ будет востребован клиентами даже с введением комиссий. По ее подсчетам, почти 50% клиентов, отправивших средства в другой банк через СБП, ранее вообще не пользовались другими сервисами мгновенных перечислений.

Источник: Известия

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