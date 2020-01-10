Афиша на выходные в Бердске: Танцуем на балу и прячем бабушку в холодильник

12 января в Бердске состоится бал — маскарад

Если вам исполнилось 16 лет, вы можете в кинотеатре «Орион» посмотреть итальянскую черную комедию «Спрячь бабушку в холодильнике» про умершую бабушку, которую «заботливая» внучка решила спрятать в холодильнике.

Полюбоваться на хаски, самоедов и маламутов и заезды на упряжках по лесу можно 12 января на лыжной базе «Метелица» в «Рождественском заезде-2020». По замыслу организаторов, участие в гонке примут любители ездового спорта из Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска и Тюмени. Среди взрослых запланировано 47 стартов, у детей – 16 стартов.

Если душа жаждет праздника и у вас в гардеробе есть маска, добро пожаловать на бал-маскарад «Зимняя сказка». 12 января в 15.00 в молодежном центре «100 друзей». Захватите с собой сменную обувь.

