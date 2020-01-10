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Афиша на выходные в Бердске: Танцуем на балу и прячем бабушку в холодильник

18:00 10.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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О том, чем развлечь себя в субботу и воскресенье, — в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Афиша на выходные в Бердске: Танцуем на балу и прячем бабушку в холодильник
12 января в Бердске состоится бал — маскарад

Если вам исполнилось 16 лет, вы можете в кинотеатре «Орион» посмотреть итальянскую черную комедию «Спрячь бабушку в холодильнике» про умершую бабушку, которую «заботливая» внучка решила спрятать в холодильнике.
Полюбоваться на хаски, самоедов и маламутов и заезды на упряжках по лесу можно 12 января на лыжной базе «Метелица» в «Рождественском заезде-2020». По замыслу организаторов, участие в гонке примут любители ездового спорта из Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска и Тюмени. Среди взрослых запланировано 47 стартов, у детей – 16 стартов.
Если душа жаждет праздника и у вас в гардеробе есть маска, добро пожаловать на бал-маскарад «Зимняя сказка». 12 января в 15.00 в молодежном центре «100 друзей». Захватите с собой сменную обувь.

11 и 12 января в спорткомплексе «Вега» города Бердска пройдет традиционный 41-й Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя социалистического труда Л.И.Максимова.
Об интересных событиях в Бердске,Искитиме и Новосибирске вы можете узнать на сайте афишансо

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