Полиция ищет разбивших битами вандалов Mazda Atenza у пляжа «Ремикс» в Бердске

Неизвестные приехали ночью и сработали очень быстро. Дежурившие охранники не успели отреагировать.

Разбили битами Mazda Atenza в Бердске

Проводят проверку по разгромленной битами Mazda Atenza у пляжа «Ремикс» полицейские Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. Напомним, 6 января по рассказу очевидцев около трех часов ночи к Mazda подъехала иномарка. Из нее вышли люди и разбили автомобиль.

— В полицию поступило сообщение, сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия и устанавливаются причастные лица, — рассказала дежурный офицер 10 января.

Как сообщают очевидцы, машину поставили на стоянку накануне 5 января. Когда приехали вандалы, все произошло быстро, и дежуривший рядом охранник не успел среагировать. У машины с одной стороны разбиты все стекла и сломаны зеркала.

На фото видны проемы, похожие на следы от пуль. Возможно, машина была еще и расстреляна. Видеокамеры в районе это места на пункте охраны нет.

Напомним, в эту же ночь в 3.54 утра подожгли Honda Aссord у дома №1а по ул. Боровой Бердска. За поджог полицейские завели уголовное дело.