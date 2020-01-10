10.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Полиция ищет разбивших битами вандалов Mazda Atenza у пляжа «Ремикс» в Бердске

15:30 10.01.2020, Алена Романцова Фото: autoberdsk.ru
0

Неизвестные приехали ночью и сработали очень быстро. Дежурившие охранники не успели отреагировать.

Полиция ищет разбивших битами вандалов Mazda Atenza у пляжа «Ремикс» в Бердске
Разбили битами Mazda Atenza в Бердске

Проводят проверку по разгромленной битами Mazda Atenza у пляжа «Ремикс» полицейские Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. Напомним, 6 января по рассказу очевидцев около трех часов ночи к Mazda подъехала иномарка. Из нее вышли люди и разбили автомобиль.

— В полицию поступило сообщение, сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия и устанавливаются причастные лица, — рассказала дежурный офицер 10 января.

Как сообщают очевидцы, машину поставили на стоянку накануне 5 января. Когда приехали вандалы, все произошло быстро, и дежуривший рядом охранник не успел среагировать. У машины с одной стороны разбиты все стекла и сломаны зеркала.

На фото видны проемы, похожие на следы от пуль. Возможно, машина была еще и расстреляна. Видеокамеры в районе это места на пункте охраны нет.

Напомним, в эту же ночь в 3.54 утра подожгли Honda Aссord у дома №1а по ул. Боровой Бердска. За поджог полицейские завели уголовное дело.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вопиющий случай?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск1404 человека умерли в 2019 году в Бердске
17:15 10-01-2020
1404 человека умерли в 2019 году в Бердске
БердскТоптавшаяся на малышке женщина с татуировкой бабочки с видео не нашлась в Бердске
17:00 10-01-2020
Топтавшаяся на малышке женщина с татуировкой бабочки с видео не нашлась в Бердске
БердскДетские пособия с 1 января 2020 года: На первого и на второго ребенка из маткапитала в России
16:57 10-01-2020
Детские пособия с 1 января 2020 года: На первого и на второго ребенка из маткапитала в России
Компенсацию за клиническую смерть подростка заплатит аквапарк Новосибирска
16:45 10-01-2020
Компенсацию за клиническую смерть подростка заплатит аквапарк Новосибирска
БердскКогда установят терминал для пополнения транспортных карт? Ответил мэр Бердска
16:30 10-01-2020
Когда установят терминал для пополнения транспортных карт? Ответил мэр Бердска
Четыре студента 7 часов ампутировали ногу пациенту под Мурманском 1
16:19 10-01-2020
Четыре студента 7 часов ампутировали ногу пациенту под Мурманском
Создать политическую партию решил один из создателей World of Tanks 2
16:15 10-01-2020
Создать политическую партию решил один из создателей World of Tanks
БердскК государству за компенсацией направил погорельцев-арендаторов один из собственников рынка «Центральный» в Искитиме
16:12 10-01-2020
К государству за компенсацией направил погорельцев-арендаторов один из собственников рынка «Центральный» в Искитиме
Пробуждаем женскую энергию: как соблазнить мужчину
16:04 10-01-2020
Пробуждаем женскую энергию: как соблазнить мужчину
БердскШок-цена: билеты на балет за 7500 рублей покупают в Новосибирске 2
16:00 10-01-2020
Шок-цена: билеты на балет за 7500 рублей покупают в Новосибирске