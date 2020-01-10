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Шок-цена: билеты на балет за 7500 рублей покупают в Новосибирске

16:00 10.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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«Курьер.Среда.Бердск» продолжает рубрику «Шок-цена». Очередной шок я испытала от цены на билеты на балет.

Шок цена: билеты на балет за 7500 рублей покупают в Новосибирске
Билет на балет «Лебединое озеро» стоит 7500 рублей
Сюжет: Шок-цена!
Шок цена: билеты на балет за 7500 рублей покупают в Новосибирске

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Просматривая афишу на выходные, на сайте Новосибирского театра оперы и балета я увидела, что 10 января можно посмотреть балет «Лебединое озеро». Я была на подобной постановке в 2009 году, мне очень понравилось и хотелось бы еще лицезреть жемчужину русской классики.
Но цена на билеты меня прямо скажем привела в шок. От 700 рублей до 7500 рублей. Я понимаю, что балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер гений своего времени и сам балет премьера которого состоялась 14 мая 2019 года в Новосибирске блистателен. Но 7500 рублей! Кто-то может посоветовать мне купить билет за 700 рублей.В 12.30 10 января осталось три свободных места в первом ярусе по 5000 рублей и одно в партере за 7500 рублей. На 11 января билетов на спектакль нет.
И у меня вопрос: Вы посещаете балет за 7500 рублей?



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От редакции

Сколько вы тратите на билеты на балет?

Аноним, 10 января 2020 16:25
концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова 7 ноября 2020 года - билеты от 6000 до 25000 (на яндекс-афиша) - если честно в La Scala билеты стоят дешевле - кто сомневается может сам зайти, посмотреть, на сайт театра. Я думаю это не достижение отечественной культуры, а самый настоящий позор.
Аноним, 10 января 2020 16:53
Эти билеты срочно распространить в трудовом коллективе, кто не купит, отключить ГАЗ

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