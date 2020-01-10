Шок-цена: билеты на балет за 7500 рублей покупают в Новосибирске

Билет на балет «Лебединое озеро» стоит 7500 рублей

Просматривая афишу на выходные, на сайте Новосибирского театра оперы и балета я увидела, что 10 января можно посмотреть балет «Лебединое озеро». Я была на подобной постановке в 2009 году, мне очень понравилось и хотелось бы еще лицезреть жемчужину русской классики.

Но цена на билеты меня прямо скажем привела в шок. От 700 рублей до 7500 рублей. Я понимаю, что балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер гений своего времени и сам балет премьера которого состоялась 14 мая 2019 года в Новосибирске блистателен. Но 7500 рублей! Кто-то может посоветовать мне купить билет за 700 рублей.В 12.30 10 января осталось три свободных места в первом ярусе по 5000 рублей и одно в партере за 7500 рублей. На 11 января билетов на спектакль нет.

И у меня вопрос: Вы посещаете балет за 7500 рублей?





