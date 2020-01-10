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Мошенники от имени МЧС предлагают избежать проверок бизнесменам в Новосибирской области

15:15 10.01.2020 Фото: pixabay.com
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Злоумышленники шантажируют предпринимателей штрафами за проверку пожарной безопасности, в МЧС просят население быть бдительным.

Мошенники от имени МЧС предлагают избежать проверок бизнесменам в Новосибирской области
Мошенники от имени МЧС предлагают избежать проверок бизнесменам в Новосибирской области

В январе 2020 года в Новосибирской области стало известно о новых случаях мошеннических действий неустановленных лиц. Аферисты под видом руководителей Главного управления МЧС России по Новосибирской области обзванивают представителей бизнеса и различных организаций и шантажируют их якобы предстоящей проверкой пожарной безопасности.
Мошенники пытаются манипулировать своими «жертвами», запугивая штрафами и различными санкциями, предлагают бизнесменам откупиться дорогими подарками и деньгами от проверок и таким образом избежать приостановки деятельности их предприятия. А в качестве «решения вопроса» предлагают пополнить баланс номера телефона, либо банковской карты.
Уважаемые новосибирцы! Напоминаем вам, что Главное управление МЧС России по Новосибирской области не оказывает никакие платные услуги. Сотрудники не имеют права взимать денежные средства с граждан. Рекомендуем жителям быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Все факты телефонного мошенничества проверяются правоохранительными органами.

О подобных случаях просим сообщать в правоохранительные органы, а также на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: 8 (383) 23-99-999.
Для получения консультаций по вопросам пожарной безопасности необходимо обращаться в Главное управление МЧС России по Новосибирской области. С планом проверок на 2020 год можно ознакомиться на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области.

Источник: ГУ МЧС по НСО

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