Дважды за год родила близнецов жительница США

Женщина родила близнецов в марте прошлого года и в декабре.

Женщина считает, что «дважды сорвала джек-пот»

Жительница американского города Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, родила близнецов дважды за год. Об этом сообщает телестанция WPTV-TV.

В марте 2019 года Александрия Уоллистон родила близнецов, которых назвала Марком и Малахием. В мае она узнала, что снова забеременела и вынашивает близнецов. Так, 27 декабря на свет появились Кайлен и Калеб. «Я никогда и не предполагала, что могу родить двойню», — призналась новоиспеченная мать.

Недавно Уоллинстон узнала, что в свое время обе ее бабушки также вынашивали близнецов, но потеряли их при родах. «Они будто послали мне этих детей с неба», — отметила она. Помимо близнецов, у американки есть трехлетняя дочь. «Признаться честно, у нее довольно непростой характер. Я будто воспитывала не одного, а сразу двух детей», — добавила американка.

В понедельник, 6 января, Калеба выписали из отделения интенсивной терапии для новорожденных. Его брат Кайлен пока находится под присмотром докторов. Уоллистон ждет, когда вся семья будет в сборе, чтобы устроить вечеринку. «Я будто дважды сорвала джекпот», — подытожила многодетная мать.

В 2019 году сообщалось о жительнице казахстанского города Уральск, 29-летней Лилии Коноваловой, которая родила близнецов с разницей в 2,5 месяца. Редкий в медицинской практике случай объясняется анатомической особенностью организма Коноваловой — двойной маткой.

Источник: Lenta.ru