Каким знакам зодиака повезет в 2020 году Белой Металлической крысы

Астрологи нас уверяют, что в 2020 году повезет далеко не всем. Некоторым знакам придется преодолевать трудности в то время, как другим удача будет сопутствовать буквально во всем, каким именно, узнаем в статье.

У Водолеев и Тельцов в 2020 год Белой Металлической Крысы будет шанс встретить любовь всей своей жизни

Год Белой Металлической Крысы: чего плохого случится и кому повезет в 2020 году. Давайте разберемся.

Астрологи нас уверяют, что в 2020 году повезет далеко не всем. Некоторым знакам придется преодолевать трудности в то время, как другим удача будет сопутствовать буквально во всем.

В 2020 году Юпитер и Сатурн встретятся в знаке Водолея, а это говорит о том, земная стихия поменяется на воздушную. Таким образом, материальные ценности не должны быть превыше всего.

Звезды обещают, что 2020 год Белой Металлической Крысы даст возможность стабилизировать все сферы своей жизни, навести порядок в том, в чем раньше не удавалось по тем или иным причинам. Готовьтесь к повышенной ответственности, часто придется принимать сложные решения — держать нейтралитет не получится.

Каким знакам Зодиака повезет в 2020 году?

Больше всего в 2020 году Белой Металлической Крысы повезет Козерогам. Также удача улыбнется Девам и Тельцам. Не менее оптимистично пройдет год для Скорпионов, Раков и Рыб. Найдутся поводы для радости у Водолеев, Тельцов и Рыб.

КОЗЕРОГИ в 2020 году

В 2020 году Белой Металлической Крысы Козерогам повезет во многих сферах жизни. Вас ждут серьезные, моментами пугающие, но, безусловно, важные перемены: смена работы, серьезная влюбленность, переезд, большая покупка. Никаких препятствий не будет на пути к мечте, поэтому любое «торможение» — это чисто ваш выбор.

Козерогам в 2020 году нужно научиться принимать правду и самостоятельно решать, что с ней делать. В некотором смысле придется стать эгоистом и перестать «спасать» всех вокруг — делайте ставку на свои интересы. Не бойтесь стучать даже в «закрытые двери», мало кто откажет вам.

Будет отличная возможность поменять работу на белее оплачиваемую, не стоит ее опускать. Не будьте мнительными, перестаньте все время задаваться вопросом: «Что скажут люди?». Действуйте смело, такой шанс выпадает не часто.

СКОРПИОНЫ, РАКИ и РЫБЫ в 2020 году

Скорпионов, Раков и Рыб ждет неслыханный подъем в 2020 году. Главное — у вас будет энергия и вдохновение напролом идти к своим целям. Часто придется отвоевывать свое место под солнцем, но это не составит большого труда. Не опускайте рук и верьте в себя.

ЛЬВЫ в 2020 году

В год Белой Металлической Крысы вас ожидают маленькие, но очень приятные бонусы! Умейте радоваться даже небольшим победам, а большие — не за горами. Особенно порадует личная жизнь! Одинокие представители знака точно влюбятся и вступят в серьезные отношения, а те, у кого уже есть половинки — сделают серьезный шаг вперед в личной жизни.

Также в этом году вам предстоит много путешествовать с семьей. В целом, год хорошо подходит для отдыха, освобождения от внутренних обид, занятий спортом, саморазвития и личного бизнеса.

ВОДОЛЕИ и ТЕЛЬЦЫ в 2020 году

У Водолеев и Тельцов в 2020 год Белой Металлической Крысы будет шанс встретить любовь всей своей жизни, разорвать давно остывшие отношения и начать жизнь с чистого листа. Больше внимания уделяйте своему внутреннему миру.

Знаки Зодиака, которых ждут трудности в 2020 году

Для Весов, Овнов и Раков 2020 год Белой Металлической Крысы принесет некоторые испытания, но не стоит огорчаться. Будьте сильными и делитесь проблемами с близкими — они вас поддержат. Звезды обнадеживают: качественная работа и позитивный настрой приведут к высоким результатам и могут повысить ваш уровень жизни.

Овнам и Весам в 2020 году Белой Металлической Крысы нужны быть немного внимательнее к своему здоровью: пройти медицинское обследование, давать себе больше времени на отдых и следить за образом жизни.

Близнецы, Стрельцы, Девы и Рыбы в 2020 году Белой Металлической Крысы могут ощутить разочарование, но именно благодаря сложностям удастся лучше понять себя и окружающих.

Таков астрологический прогноз для знаков Зодиака на 2020 год Белой Металлической Крысы.

Источник: Хочу