Создать политическую партию решил один из создателей World of Tanks



«Партия прямой демократии» намерена участвовать в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го.



Как стало известно “Ъ”, директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров намерен создать «Партию прямой демократии», чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го. Учредительный съезд запланирован на 5 марта.

В оргкомитет помимо Вячеслава Макарова войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков. Как рассказал “Ъ” сам Вячеслав Макаров, партия намерена уже в этом году побороться за места в региональных парламентах. Если этот план удастся, партия намерена выдвинуть своих кандидатов в Госдуму. По словам господина Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн. По его словам, в партию изначально пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний. «Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах»,— заявил он.

Разработчик и владелец игры World of Tanks белорусская IT-компания Wargaming.Net зарегистрирована на Кипре. Там же расположена ее штаб-квартира. Офисы компании находятся в России, Белоруссии, Украине, Германии, США, Великобритании, Дании, Финляндии и Австралии. Владельцем компании является гражданин Белоруссии Виктор Кислый. В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в $1,5 млрд. Компания известна поддержкой военно-исторических музеев в разных странах. Она спонсирует американский корабль-музей USS Iowa, британский Танковый музей в Бовингтоне. В 2012 и 2013 годах компания поддерживала ветеранские организации в США. В России компания сотрудничает с военно-патриотическими музеями по программе «Помним все». По данным самой компании, в России в игре World of Tanks ежедневно участвуют около 3 млн пользователей.

Российской политике не хватает информационных технологий, однако здесь не поможет хайповое применение Blockchain, считает гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов отмечает, что для самостоятельного участия в выборах 2020 года у проекта почти не остается времени. «Сначала партия получает федеральную регистрацию, а потом в течение полугода должна зарегистрировать отделения хотя бы в 43 регионах. Получается, что эти два этапа, на которых неоднократно обжигалась партия Алексея Навального (в итоге не зарегистрирована.— “Ъ”), новому проекту предстоит пройти всего за три месяца,— отмечает господин Пожалов.— Возможно, новая партия должна будет заняться продвижением позитивного образа электронного голосования, которое по итогам 2019 года властям не удалось. У IT-бизнеса, согласившегося финансировать этот проект, может иметь место расчет на некие преференции от власти по будущим онлайн-проектам». Если кто-то надеется созданием такой партии канализировать протест образованных и молодых жителей мегаполисов, то надежды эти тщетны, проект провальный, полагает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Как сообщил “Ъ” источник в российской игровой индустрии, пожелавший остаться неназванным, компания Wargaming «давно перестала быть просто разработчиком игр и реклама ей точно не нужна». По его словам, компания активно участвует в качестве спонсора во множестве мероприятий патриотической направленности в России и Белоруссии и «обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT». Собеседник “Ъ” не исключает, что Вячеслав Макаров «решил поиграть в политику» и превратить влияние и финансы компании «в нечто большее».

Источник: КоммерсантЪ





