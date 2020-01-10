Компенсацию за клиническую смерть подростка заплатит аквапарк Новосибирска

Семья 16-летнего подростка, который пострадал в новосибирском аквапарке «Аквамир», получит денежную компенсацию и помощь от заведения, в самом развлекательном центре будут усилены меры безопасности.

Приехавшие сотрудники «скорой» вывели его из состояния клинической смерти и увезли в реанимационное отделение больницы №34.

Несчастный случай произошел в «Аквамире» 8 января. Парень нырнул в джакузи и захлебнулся. Приехавшие сотрудники «скорой» вывели его из состояния клинической смерти и увезли в реанимационное отделение больницы №34.

Сейчас молодой человек находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи опасаются делать какие-либо прогнозы относительно будущего его здоровья.

Как рассказала сотрудница аквапарка, «Аквамир» выплатит семье страховку и окажет материальную помощь.

«У нас посетители застрахованы. В любом случае будут выделены средства. Мы будем делать все необходимое для поддержания семьи и восстановления здоровья», — сказала собеседница.

По ее словам, когда все произошло, инструкторы аквапарка отреагировали немедленно и достали парня из воды. Через полторы минуты на месте оказался фельдшер (сотрудник «Аквамира») и оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. Через шесть минут приехали сотрудники «скорой», откачали парня и увезли в реанимацию.

Сотрудница аквапарка добавила, что такой случай в центре произошел впервые, и после этого будут усилены меры безопасности. Какие именно, будет известно позже, но как минимум, по словам собеседницы, будут перераспределены посты охраны.

На сайте заведения сообщается, что в день несчастного случая меры безопасности были соблюдены.

«Ежедневно, до открытия комплекса мы проводим проверку и инженерно-техническую приемку всего водного пространства, согласно ГОСТ 52604-2012. На территории аквапарка работают 83 инструктора, прошедшие специализированную подготовку по оказанию первой помощи на воде», — говорится в сообщении.

Почему парень чуть не погиб, предстоит установить следствию. Уже возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Источник: НДН. Инфо