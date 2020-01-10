Хозяевам растерзавшего йокширского терьера пса выставит 50 000 морального ущерба его владелица из Бердска

Досудебное уведомление отправила хозяевам пса, растерзавшего йоркширского терьера Симона, его владелица Ираида из Бердска.
Так получилось, что у дворового пса, выпущенного на «вольные хлеба», оказалось два хозяина. Пес охраняет усадьбу, принадлежащую двум владельцам. По словам Ираиды, уведомления отправлены в декабре. И она уже спрашивала на почте, доставлены ли они до адресатов. Почтальон рассказал, что во время его прихода хозяев не было дома, в почтовом ящике были оставлены уведомления с просьбой прийти в почтовое отделения и получить письма. Но пока за ними никто не приходил. Если письма не будут востребованы до 20 января, Ираида обратится с иском в суд.
Бердчанка намерена взыскать с владельцев пса стоимость своей погибшей собаки, 15 тыс. рублей, медицинских препаратов, прописанных ей доктором после нервного срыва, и моральный ущерб, который по совету юриста оценен в 50 тыс. рублей.
В конце декабря Ираиде пришел ответ на ее письмо в Заксобрание Новосибирской области, где она заявляла о необходимости принятия закона, касающегося выгула собак.
«Из статьи 137 Гражданского кодекса РФ пунктов 1, 4 статьи 3, часть 1 статьи 13 ФЗ от 27 декабря 2018 года №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ следует, что домашние животные признаются собственностью владельцев, которые должны соблюдать общие требования к содержанию животных.
В соответствие с частью 4 статьи 13 ФЗ №498 выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц.
Одним из требований при выгуле домашнего животного, установленного в части 5 статьи 13 ФЗ №498, является исключение возможности свободного, неконтролируемого передвижения животных при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках.
Согласно части 7 ФЗ №498 выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.
Перечень потенциально опасных собак определен постановлением правительства РФ от 29 июля 2019 года №974.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях к ведению РФ в части законодательства об административных правонарушениях относится установление административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
За нарушение требований ФЗ №498 владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством РФ (статья 21 ФЗ №498).
Законом Новосибирской области от 1 июля 2019 года №381-ОЗ «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» пункты 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3 статьи 4.5 Закона Новосибирской области от 14 февраля 2003 года №99-ОЗ «Об административных правонарушениях» признаны утратившими силу.
С вступлением в силу ФЗ №498 установление в законе субъекта РФ Новосибирской области норм, предусматривающих административную ответственность за выгул собак, не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов РФ.
Таким образом, в силу ФЗ №498, пункта 1 статьи 4, статьи 5 ФЗ №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, статьи 36 Устава Новосибирской области, статьи 4 Закона Новосибирской области от 5 декабря 2011 года №152-ОЗ «О Законодательном собрании Новосибирской области» Законодательное собрание Новосибирской области не обладает полномочиями по решению вопросов, поставленных в обращении».
По словам Ираиды, ее поразило равнодушие народных избранников по данному вопросу.
— По большому счету они ответили так: у нас нет прав ввести этот закон в Новосибирской области. Отменить у них право есть, а ввести — прав нет, — недоумевала бердчанка.
Равнодушие чиновников может привести к трагедии, уверена Ираида.
— Практически ежедневно из частного сектора к нашему дому прибегают два здоровых пса. Возле ДХШ «Весна» на пустыре находится мусорный контейнер, и на ней кормятся бродячие животные. Владельцы отпускают их «на вольные хлеба». Когда я писала в АТИ, то объясняла, что собаки бегают в районе детской художественной школы. Там дети каждый день ходят на занятия. Ну как-то решите вопрос: перенесите помойку в другое место, или повлияйте на владельцев собак. Можно же разместить объявления, в которых сообщить владельцам дворовых собак, чтобы они держали питомцев на привязи. В противном случае пригрозить наказанием. Выбежала собака со двора — соседи знают, чья это собака. Недобросовестных хозяев вычислить несложно. Нельзя оштрафовать, хотя бы припугнуть тому же участковому. Ведь собаки могут накинуться и на детей. А они гуляют с маленькими собачками на этом пустыре. Я была в шоке, когда пес накинулся на мою собаку. Несколько месяцев рыдала, на улицу выйти не могла, на собак смотреть не могла. Теперь боюсь больших собак. А что будет с ребенком? — отметила Ираида.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», йоркширского терьера Симона растерзала цепная собака. На глазах хозяйки малыша. Сразу после гибели своего домашнего любимца Ираида обратилась в прокуратуру, администрацию Бердска и полицию. Хозяев кровожадного пса Ираида нашла сама.
В мэрии бердчанке ответили, что в Новосибирской области отменили закон, который накладывает ответственность на владельцев собак. И порекомендовали обращаться в полицию «в связи с утратой имущества», которая и должна «провести розыскные мероприятия».
Ираида бросила клич о поиске собратьев по несчастью — тех, у кого домашние питомцы или они сами стали жертвами нападения бездомных или хозяйских собак, выпущенных на улицу без присмотра. Она хочет, чтобы эту тему подняли на городском и региональном уровне. Если не получится, будет писать «выше», чтобы прекратить творящийся в Бердске собачий беспредел. И люди откликнулись. Как оказалось, ситуация в городе с нападениями собак не очень хорошая.
В полиции бердчанке выдали документы и определения и она начала подготовку для подачи иска на хозяев пса, растерзавшего его домашнего питомца.
Бердчанка написала письмо в Законодательное собрание Новосибирской области, в котором задала задала вопрос депутатам: почему закон о выгуле собак отменили, а новый не приняли?