Четыре студента 7 часов ампутировали ногу пациенту под Мурманском

Хирург больницы знал, что студенты-практиканты не имеют права проводить операцию по ампутации, теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Теперь врач стал фигурантом уголовного дела

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, с учетом материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По данным следствия, в июле 2019 года врач-хирург одной из больниц Ковдорского района, достоверно зная о том, что студенты медицинских институтов не имеют права самостоятельно проводить какие-либо хирургические операции в силу отсутствия необходимыми для их проведения знаний и навыков, поручил проведение плановой операции по ампутации нижней конечности пациента студентам 4 курса медицинских высших учебных заведений, проходивших в тот период практику в медицинском учреждении. Подозреваемый в оперативном лечении участия не принимал, ограничив свое участие лишь устными указаниями студентам. При этом врач не осуществлял должного контроля за действиями интернов, неоднократно покидая помещение операционной.

Кроме того, хирург внес в медицинские документы ложные сведения о самостоятельном проведении хирургической операции.

Продолжительность оперативного лечения необоснованно составила примерно 7 часов. Все это время пациент находился под общим наркозом.

Своими действиями медицинский работник умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности, поскольку подобный способ оказания медицинской услуги не только не соответствует требованиям безопасности, но и может привести к возникновению ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью пациента.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Так, следователями допрашиваются свидетели произошедшего, должностные лица медицинского учреждения, назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СКР по Мурманской области