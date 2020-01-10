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Четыре студента 7 часов ампутировали ногу пациенту под Мурманском

16:19 10.01.2020 Фото: pixabay.com
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Хирург больницы знал, что студенты-практиканты не имеют права проводить операцию по ампутации, теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Четыре студента 7 часов ампутировали ногу пациенту под Мурманском
Теперь врач стал фигурантом уголовного дела

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, с учетом материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По данным следствия, в июле 2019 года врач-хирург одной из больниц Ковдорского района, достоверно зная о том, что студенты медицинских институтов не имеют права самостоятельно проводить какие-либо хирургические операции в силу отсутствия необходимыми для их проведения знаний и навыков, поручил проведение плановой операции по ампутации нижней конечности пациента студентам 4 курса медицинских высших учебных заведений, проходивших в тот период практику в медицинском учреждении. Подозреваемый в оперативном лечении участия не принимал, ограничив свое участие лишь устными указаниями студентам. При этом врач не осуществлял должного контроля за действиями интернов, неоднократно покидая помещение операционной.

Кроме того, хирург внес в медицинские документы ложные сведения о самостоятельном проведении хирургической операции.

Продолжительность оперативного лечения необоснованно составила примерно 7 часов. Все это время пациент находился под общим наркозом.

Своими действиями медицинский работник умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности, поскольку подобный способ оказания медицинской услуги не только не соответствует требованиям безопасности, но и может привести к возникновению ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью пациента.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Так, следователями допрашиваются свидетели произошедшего, должностные лица медицинского учреждения, назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СКР по Мурманской области

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От редакции

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Аноним, 10 января 2020 16:40
У нас в Бердске, если прямо не так, то примерно тоже самое....

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